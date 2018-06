Trotz aller Querelen der Vorstandsmitglieder wird die Piratenpartei mit der amtierenden Führung in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Basis sprach ihr in einer Mitgliederbefragung das Vertrauen aus und will sich auf dem anstehenden Bundesparteitag Anfang Mai im bayerischen Neumarkt auf die Programmarbeit konzentrieren.

Die 32.000 Mitglieder hatten die Wahl zwischen verschiedenen Optionen, um den Machtkampf innerhalb des Vorstands zu beenden . Die meisten – beteiligt hatten sich 5.000 Piraten – wählten die Variante, die Personaldebatte vorerst zu beenden. An zweiter Stelle folgt der Vorschlag, den Parteitag auf drei Tage zu verlängern und die vakanten Posten der zurückgetretenen Beisitzer Julia Schramm und Matthias Schrade neu zu besetzen.

Nach Aussage von Vorstandsmitglied Klaus Peukert, der die Umfrage initiiert hatte, gibt es für den Parteitag nun zwei Möglichkeiten: entweder einen zweitägigen reinen Programmparteitag, wie ursprünglich geplant. Oder eine Verlängerung um einen dritten Tag, an dem auch die beiden durch Rücktritte unbesetzten Vorstandsposten neu besetzt werden. Darüber werde der Parteivorstand am Mittwoch entscheiden, so Peukert.

"Rolle eines Trainerteams"

Parteichef Bernd Schlömer kündigte an, der Vorstand werde im Wahlkampf eher "die Rolle eines Trainerteams" übernehmen. Stärker in den Vordergrund rücken sollen dagegen die Spitzenkandidaten für den Bundestag – "als Gesichter für die Themen, als Sympathieträger der Piratenpartei", so der Vorsitzende.

Im Mittelpunkt der Kritik steht der politische Geschäftsführer der Piraten, Johannes Ponader , der in den vergangenen Monaten immer wieder zum Rücktritt aufgefordert worden war. Ihm wird erhebliche Mitschuld am Niedergang der Partei in den Meinungsumfragen gegeben.

Ponader selbst hatte die Mitgliederbefragung stets abgelehnt und schloss einen Rücktritt erneut aus. Er sei aber bereit, so Ponader, sein Amt beim Parteitag in Neumarkt zur Verfügung zu stellen, wenn die Parteitagsteilnehmer ihn dazu aufforderten.