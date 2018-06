Nach mehreren Pannen in der Kampagne von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat Generalsekretärin Andrea Nahles durchgegriffen und die Wahlkampfleitung an sich gezogen.

Nahles verschickte in der SPD-Zentrale eine Hausmitteilung mit einem Organigramm der Wahlkampfzentrale Kampa. In den Erläuterungen dazu heißt es: "Die Wahlkampfleitung liegt bei der Generalsekretärin." Demgegenüber sollen enge Vertraute Steinbrücks einige ihrer bisherigen Zuständigkeiten verlieren.

Die formale Wahlkampfleitung steht der Generalsekretärin laut Parteistatut ohnehin zu. Bisher galt jedoch Steinbrücks Berater Heiko Geue als "operativer Wahlkampfleiter". Im neuen Organigramm ist Geue nun Leiter der "Kampagne Kanzlerkandidat". Leitungsfunktionen haben auch Michael Donnermeyer für die "Kommunikation Kanzlerkandidat" inne und Stephan Schweitzer als Technischer Leiter der Kampagne.

"Wir wollen ja gewinnen"

Öffentlich spielte Nahles die Umstrukturierung herunter. "Wir haben tatsächlich die Bündelung der Kräfte jetzt noch mal gemacht. Wir wollten in den Angriffsmodus umschalten", sagte Nahles. Daher gebe es eine einvernehmliche Vereinbarung mit Steinbrück und Parteichef Sigmar Gabriel "auf eine neue Wahlkampf-Aufstellung". Auf die Frage, ob nun alles besser werde, entgegnete Nahles: "Dass alles besser wird, ist sowieso klar. Wir wollen ja gewinnen."

In der Mitteilung an die Mitarbeiter kündigte Nahles an, man wolle "jetzt noch eine Schippe drauflegen und konsequent auf Angriffsmodus umschalten". Die Kräfte müssten "auf das klare Ziel ausgerichtet werden, Peer Steinbrück zum nächsten Bundeskanzler " zu machen. In den Erläuterungen wird indirekt eine enge Abstimmung zwischen Nahles und den Beratern Steinbrücks festgelegt: "Die Leiter 'Kampagne Kanzlerkandidat' sowie 'Kommunikation Kanzlerkandidat' und die Generalsekretärin stehen in ständigem Austausch miteinander", heißt es.