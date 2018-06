Der Streit um das Milliarden-Bauprojekt Stuttgart 21 steht die grün-rote Koalition in Baden-Württemberg vor eine Belastungsprobe: Kurz vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung der Bahn hatte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) die Bereitschaft der Landesregierung signalisiert, über Alternativen zu sprechen. Der Koalitionspartner SPD ist komplett dagegen.

In einer Antwort auf Fragen des Vize-Aufsichtsratschefs der Bahn, Alexander Kirchner , hatte Kretschmann durchblicken lassen, er würde sich Alternativvorschlägen der Bahn nicht verschließen. "Was sich in dem von Ihnen angesprochenen Szenario eines Aus- oder Umstiegs im Einzelnen ergeben würde", könne er nicht sagen, zitierte ihn die Süddeutsche Zeitung . Das Thema "müsste ja wohl erst Gegenstand von zu führenden Verhandlungen aller Projektpartner sein", die nur die beiden Bauherren Bahn oder Bund anstoßen könnten. "Selbstverständlich würden wir uns an den dann notwendigen Gesprächen über diese komplexe Problematik konstruktiv beteiligen", schrieb Kretschmann.

Inzwischen ist klar: Stuttgart 21 wird weitergebaut . Der Aufsichtsrat hat trotz der Kostensteigerungen zugestimmt. Der Bahn-Vorstand kann den Kostenrahmen damit von 4,5 Milliarden Euro auf 6,8 Milliarden ausweiten.

Obwohl Kretschmann die Diskussion explizit nicht anstoßen wollte, reagierte der Koalitionspartner entrüstet. SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel sprach von einem "beispiellosen Affront". Kretschmann verlasse die gemeinsame Linie, keine Ausstiegsgespräche zu führen. Vize-Ministerpräsident Nils Schmid äußerte sich "verwundert". Der Brief sei mit der SPD nicht abgestimmt.

Kretschmann forderte darin aber auch "eine klare Regelung für den Fall", dass der Kostenrahmen von 6,5 Milliarden Euro "erneut überschritten wird". Er habe "ernstliche Zweifel, ob das Ende der Kostensteigerung erreicht ist", schrieb er.

Die SPD lehnt jegliche Abkehr von dem Bauvorhaben ab, das neben dem Bahnhof auch den Ausbau der Schnellbahnstrecke Stuttgart-Wendlingen umfasst . Sie beruft sich auch auf das Votum der Baden-Württemberger, die sich 2011 in einer Volksabstimmung mit knapp 59 Prozent mehrheitlich für den Weiterbau entschieden hatten.

Vorangegangen war 2010 erbitterter Protest Zehntausender gegen den Umbau des alten Kopfbahnhofes zu einem unterirdischen Tiefbahnhof. Höhepunkt war der Einsatz von Wasserwerfern der Polizei im Schlossgarten der Stadt, teils mit verheerenden gesundheitlichen Folgen für Bahnhofsgegner und einer ebenso katastrophalen öffentlichen Wirkung. Ein von dem CDU-Politiker Heiner Geißler moderierter Runder Tisch versuchte danach, die Fronten zwischen Bahn und Projektgegnern aufzuweichen und erarbeitete einige Kompromissvorschläge. Mehrkosten: etwa 500 Millionen Euro.