"Alles glänzt, so schön neu!" – Begleitet von den Bässen des Sängers Peter Fox sind die Grünen am Freitagabend in ihren Berliner Programmparteitag gestartet. Der Song soll das Partei-Motto unterstreichen, das nicht ganz so frisch klingt: "Deutschland ist erneuerbar". Genau fünf Monate sind es noch bis zur Wahl, jetzt soll es losgehen: mit der Programmberatung, vor allem aber mit der großen Merkel-Abrechnung.

Der frische Glanz aber blieb aus, die Stimmung zum Auftakt war gedämpft. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum ersten ist der linke Flügel stinksauer auf den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der hatte unmittelbar vor dem Parteitag gemahnt, nicht zu viele Steuerbelastungen für den Mittelstand zu beschließen. Und zweitens hielten Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin keine glänzenden Auftaktreden.



Weil die Grünen von einer Doppelspitze in den Wahlkampf geführt werden, brachten auch beide den rund 160-seitigen Programmentwurf in die Beratung ein. Das war so logisch wie langweilig: Beide Kandidaten schimpften auf Schwarz-Gelb; Göring-Eckardt forderte weniger Rüstungsexporte, Jürgen Trittin auch; Trittin geißelte Uli Hoeneß, Göring-Eckardt wenig später ebenso; beide lobten die zur Beratung stehenden Steuerbeschlüsse, beide warnten vor harten Angriffen des politischen Gegners und sagten, dass die Wahl für Rot-Grün noch zu gewinnen sei. Wenn man nur genügend an sich glaube.

Zwar sprach Göring-Eckardt ein wenig mehr über Sozialpolitik, ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf. Und Trittin redete mehr über Finanzen und Umwelt. Aber beide probten den Schnelldurchlauf durch das gesamte Bundestagswahlprogramm. So sieht es wohl aus, wenn grüne Spitzenkandidaten vermeiden wollen, dass einem mehr Macht zugeschrieben wird als dem anderen. "Wir haben keine Arbeitsteilung", sagt Katrin Göring-Eckardt häufig in Interviews. Mit dem Ergebnis, dass es am Ende eher müden Applaus gab und kaum ein Delegierter sich vor Begeisterung von seinem Stuhl erhob.

Kretschmanns irritierende Signale



Weniger repetitiven Konsens, dafür ausgeprägtes Machtbewusstsein hatte ein anderer zur Schau gestellt: Deutschlands erster grüner Ministerpräsident Kretschmann, Vertreter des zuletzt etwas ins Hintertreffen geratenen Flügels der Realos, die Pragmatiker bei den Grünen.

Mehr als zwei Steuererhöhungen in einer Legislaturperiode seien schädlich, hatte Kretschmann aus Stuttgart per Zeitungsinterview nach Berlin gerufen. Und das, obwohl der Programmentwurf seiner Partei bei vielen finanzpolitischen Beschlüssen gar kein konkretes Umsetzungsdatum nennt. Höherer Spitzensteuersatz, eine Abgabe auf Vermögen von mehr als einer Million Euro, Subventionsabbau, langfristig eine Vermögenssteuer: Alle Forderungen der Grünen sind durch Beschlüsse früherer Parteitage getragen und von einem eigens eingerichteten (und auch mit wichtigen Realo-Politikern besetzten) Arbeitskreis der Fraktion verabschiedet.



"Es war wichtig, ein Signal zu setzen", kommentierte Kretschmann die Aufregung um seine Worte am Rand des Parteitages. Aber man habe sich ja jetzt in der Mitte getroffen, eine Substanzbesteuerung des Mittelstandes werde im Programmentwurf ausgeschlossen. "Das Signal ist angekommen."