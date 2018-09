Die Grünen haben auf der Delegiertenversammlung in Berlin ihren Kurs für die Bundestagswahl beschlossen. Zentrale Forderungen sind mehr soziale Gerechtigkeit, eine stärkere Förderung der Bildung und die Energiewende.



Der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 49 Prozent angehoben werden. Dies soll ab einem Bruttoeinkommen von 80.000 Euro gelten. Niedrige Einkommen sollen dagegen länger steuerfrei bleiben, der Steuerfreibetrag soll von 8.130 Euro auf 8.700 Euro angehoben werden.

Eine Vermögensabgabe von 1,5 Prozent soll auf Vermögen ab einer Million Euro erhoben werden. Die Partei erhofft sich davon zusätzliche 100 Milliarden Euro zum Schuldenabbau. Die Abgabe soll auf zehn Jahre befristet sein und danach einer Vermögenssteuer weichen.

Die Wirtschaftspolitik will Boni für Unternehmer und Manager auf ein Viertel des jeweiligen Gehalts begrenzen. Zudem soll eine Schuldenbremse für Banken eingerichtet werden.

In der Arbeitspolitik soll ein allgemeiner Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro oder mehr eingeführt werden. Minijobs sollen begrenzt und langfristig ersetzt werden. Leiharbeiter sollen vom ersten Tag an so bezahlt werden wie die Stammbelegschaft. Der Hartz-IV-Satz soll von derzeit 382 Euro auf 420 Euro angehoben werden.

Die Krankenversicherung soll verändert werden. Statt gesetzlicher und privater Versicherung soll es eine Bürgerversicherung für alle geben.

In der Familienpolitik soll das Betreuungsgeld abgeschafft und eine Kindergrundsicherung unabhängig vom Einkommen der Familie eingerichtet werden. Das Wahlalter soll zudem auf 16 Jahre abgesenkt werden.



Der Bildungspolitik soll mehr Geld zur Verfügung stehen. So soll jährlich eine Milliarde Euro mehr für Hochschulen ausgegeben werden. Zudem soll das Bafög um 300 Millionen Euro im Jahr angehoben werden. Auch das Erwachsenen-Bafög soll ausgebaut werden.

In der Energiepolitik soll der Ausstieg aus der Kohleenergie vorangetrieben werden, der bis 2030 erreicht werden soll. Ab diesem Zeitpunkt sollen nur noch erneuerbare Energien genutzt werden. Außerdem sollen Industriesubventionen reduziert werden.