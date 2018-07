Vieles würde besser, wäre die NPD verboten: Aus der Parteienfinanzierung flösse kein Geld mehr an Rechtsextremisten, die Neonazi-Gegner könnten ihren zivilen Widerstand auf andere, gefährlichere Gruppen konzentrieren: auf die Kameradschaften oder die neue Untergrundbewegungen.

Trotzdem verhinderte die Regierungsmehrheit aus Union und FDP bei einer Abstimmung im Parlament, dass der Bundestag einen eigenen Verbotsantrag stellt – so wie die Bundesländer es taten. Die Ablehnung des Antrags der Sozialdemokraten wirkt auf den ersten Blick unentschlossen, halbherzig, zögerlich im Kampf gegen Rechts. Sonst betonen auch Bundespolitiker bei jeder Gelegenheit, wie wichtig die Courage gegen Rechtsextremisten ist, wie wichtig, sie auszugrenzen. Nun, da es zur Abstimmung ging, fehlte ihnen der Mut zur Gemeinsamkeit. Möglicherweise wird der Bundestag halbherzig den Antrag der Länder unterstützen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, rechtsextremistische Umtriebe zu tolerieren. Die Häme der NPD dürfte den anderen Parteien schon jetzt sicher sein – bevor das eigentliche Verbotsverfahren überhaupt beginnt.

Davon aber sollten sich die Parlamentarier nicht beeindrucken lassen. Denn so blamabel es wirkt, wenn der Bundestag gegen ein Verbotsverfahren stimmt, das er eigentlich befürworten müsste: Es ist taktisch klug, es ist pragmatisch.



Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Denn dieses Vorgehen berücksichtigt die großen Risiken des Verfahrens: Die von Bund und Ländern zusammengetragenen Beweise gegen die Partei könnten sich schnell als dünn erweisen. Zudem wäre es ein Leichtes für die NPD, während des Verfahrens öffentlich aller politischen und physischen Aggressivität abzuschwören – schon wäre das Parteiverbot zum Scheitern verurteilt. Die Richter könnten zudem zu der Auffassung kommen, dass eine Zweiprozentpartei ohne jede Aussicht auf überregionale Gestaltungsmacht keinen Verbotsbeschluss wert ist – die Antragsteller wären bloßgestellt.

Das alles spricht gegen ein Verbotsverfahren. Doch seit dem Beschluss der Länder ist das Vorhaben nicht mehr zu stoppen. Praktisch unerheblich ist, ob der Bund einen eigenen Antrag stellt oder nicht. Unter diesen Bedingungen tut die Bundesebene gut daran, sich zurückzuhalten. Das Prozessrisiko liegt so bei den Bundesländern. Sollte das Verfahren scheitern, und dafür spricht einiges, bliebe der politische Schaden für Bundesregierung und Bundestag begrenzt – denn sie waren ja von Beginn an skeptisch.

Mit ihrem Abstimmungsverhalten erklärt die Koalition das NPD-Verbot zur Angelegenheit zweiten Ranges. Ist das Verfahren erfolgreich, profitiert sie davon. Scheitert es aber, hofft sie, dass das ihr keiner zur Last legt. Was nach Taktik aussieht, ist in der jetzigen Situation völlig legitim. Denn für die Entscheidung der Verfassungsrichter ist es gleichgültig, ob der Bund mit nach Karlsruhe zieht.