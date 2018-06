Das sind also die Charaktere, die Peer Steinbrück in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs stellen will: Britta, die Pflegerin; Frank, der Drogerieverkäufer; Martin, der Wohnungssuchende; Bahran, der Deutsch-Türke – und Maria Tibulski aus Bocholt, die Opfer von böser Bankenspekulation wurde. Ein Einzelschicksal nach dem anderen zitiert der SPD-Kanzlerkandidat auf der Bühne des Parteitags, um sein Programm zu erklären.

Sonst spricht er gerne in großen Bögen über Grundsätzliches. Heute erzählt er viele kleine Geschichten. Am Ende seiner fast 90-minütigen Rede ist klar: Die SPD und ihr Kandidat gehen ab jetzt ins Detail. Der Nahwahlkampf hat begonnen.

Sieben Monate vor der Bundestagswahl steht die SPD desaströs da. Ihre Umfragewerte sind ebenso abgestürzt wie die Beliebtheitswerte von Steinbrück selbst. Der Parteitag in Augsburg soll die Wende bringen, mit dem hier beschlossenen Wahlprogramm will die Partei dafür sorgen, dass ihre Themen wieder im Fokus stehen, und nicht mehr das tatsächlich oder auch nur vermeintlich unglückliche Auftreten des Kanzlerkandidaten.

Es ist, da sind sich alle einig, ein linkes Programm: höherer Spitzensteuersatz, Mietpreisbremse, Bankenregulierung, Mindestlohn. "Die Achse in der Gesellschaft hat sich nach links verschoben, und ich habe da kein Problem mit", sagt Steinbrück dazu. In seiner Rede vertritt er die linken Forderungen nicht nur souverän – er gesteht auch seinen eigenen Richtungswechsel ein.

"Wir haben wenigstens unsere Lektion gelernt", sagt der Kanzlerkandidat. "Für uns ist die jüngste Finanzkrise ein Gezeitenwechsel". Erstaunliche Worte aus dem Munde des ehemaligen Finanzministers, der in seiner Amtszeit nicht gerade als großer Finanzmarktregulierer bekannt war. Ob die Wähler im das abnehmen, ist freilich eine andere Frage.

Erstaunlich viel Einigkeit in der SPD

Seine eigene Partei jedenfalls tut es. Es ist bemerkenswert, wie einig die oft so streitlustige SPD in den Wahlkampf geht. Das wird deutlich, wenn man sich am Rande des Parteitags mit Jan Stöß unterhält und mit Johannes Kahrs.

Stöß ist Berliner Landesvorsitzender und einer der prominentesten Vertreter der Linken in der SPD, und als solcher freut er sich natürlich über die beschlossenen Linien. "Anders als 2009 hadert die Partei jetzt nicht mehr mit sich selbst. Sie hat sich voll und geschlossen hinter dem Wahlprogramm versammelt", sagt er. Dieses sei "zum Beispiel in der Steuer- und Rentenpolitik auch eine Abkehr von der Agenda 2010". Stöß traut Steinbrück zu, dieses Programm auch zu verkörpern.

Wenn man ihn aber fragt, warum Steinbrück ein guter Kandidat ist, wenn er doch nicht so ganz zum linken Programm passt und auch mit seiner kantigen Art bisher nicht so wirklich ankommt, dann überlegt Stöß sehr, sehr lange. Dann sagt er nüchtern: "Steinbrück ist unser Kandidat und er wird es auch bleiben."

Ganz anders Johannes Kahrs. Der Chef des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD sagt: "Ich war schon immer Steinbrück-Fan, er ist super!" Er findet es schade, das der Kanzlerkandidat "nicht mehr so schön schnoddrig und direkt redet, sondern vorsichtiger geworden ist." Das Programm sei ausgeglichen, weil es nicht an die Substanz der Unternehmen in Deutschland gehe.