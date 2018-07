SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat die ersten drei Mitglieder seines Schattenkabinetts vorgestellt. Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Klaus Wiesehügel, werde für den Bereich Arbeit und Soziales zuständig sein, sagte Steinbrück. Die Berliner Professorin für Designforschung, Gesche Joost, berief der Kanzlerkandidat für die Themen Vernetzte Gesellschaft und Netzpolitik. Über die Benennung Joosts, die das Design Research Lab an der Berliner Universität der Künste leitet, informierte Steinbrück via Twitter.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann, twitterte seine Benennung persönlich. "Jetzt geht's los! Ich freue mich über die Berufung in das Kompetenzteam", teilte er mit. Während der Innenexperte Oppermann als möglicher Minister unter Steinbrück gesetzt war, wurden die Namen von Wiesehügel und Joost bislang öffentlich nicht gehandelt.



Wiesehügel ist seit 1996 IG-Bau-Chef. Für die SPD saß er von 1998 bis 2002 im Bundestag. Er lehnte die Agenda 2010 zur Reform des Arbeitsmarktes von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und die Rente mit 67 strikt ab. Wegen der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen hatte sich das Verhältnis von Sozialdemokraten und Gewerkschaften abgekühlt. Wiesehügel soll eine Brücke zu den Gewerkschaften schlagen. Wiesehügel sei "ein in der Wolle gefärbter Gewerkschafter", der seine langjährige Erfahrung in der gewerkschaftlichen Arbeit und der Politik in das Team einbringen solle, sagte Steinbrück. Wiesehügel ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.



Steinbrücks Frau für die Netzgemeinde



Joost nennt auf der Wahlkampfwebsite von Steinbrück "Open Data" und "Open Access" als zwei ihrer zentralen Themen – also den freien Zugang zu öffentlich relevanten Daten und die freie und direkte Verfügbarkeit wissenschaftlicher Publikationen. Ihr "großes Anliegen" sei es, "die Vielfalt unserer Gesellschaft in die Technologie-Entwicklung einzubeziehen – also Frauen und Männer, ältere und jüngere, Familien und Singles, Menschen mit speziellen Anforderungen oder Behinderungen". Joost wurde 1974 in Kiel geboren und lebt nach eigenen Angaben in einer festen Partnerschaft in Berlin. "Bei ihr weiß ich Themen wie die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität oder die Neuregelung des Urheberrechts in guten Händen."

Der 59-jährige Thomas Oppermann gehört dem Bundestag seit 2005 an. Von März 2006 bis November 2007 war der Jurist Obmann der SPD-Fraktion für den BND-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Seit Ende November 2007 ist er als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Manager der SPD-Fraktion. Der frühere Minister für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen hat vier Kinder. "Er steht für eine gleichzeitig liberale wie entschlossene Innenpolitik", erklärte Steinbrück.

Kompetenzteam soll schrittweise vorgestellt werden



Steinbrück will sein Kompetenzteam bis Juli schrittweise vorstellen. Ihm sollen zur Hälfte Frauen angehören. Es wird erwartet, dass auch SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und die Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), berufen werden.