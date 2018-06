Die Frage, die direkt hineinführt in all die inneren und äußeren Verrenkungen, die ein deutscher Verteidigungsminister so absolvieren muss, kommt von einem Kadetten der "class of 2015" in der Militärakademie Westpoint: Die Bereitschaft der Zivilbevölkerung, Kriegseinsätze zu unterstützen, sinke. Wie, will der junge Mann in der weißen Uniform der Westpoint-Absolventen wissen, könne man da überhaupt noch Zustimmung erzeugen?

Es ist eine schwierige Frage, man kann davon ausgehen, dass sie gut vorbereitet ist. Hier in Westpoint, der militärischen Kaderschmiede der USA, überlassen sie wenig dem Zufall. Davon konnte sich Thomas de Maizière bei seinem sechsstündigen Besuch in der imposanten Anlage am Dienstag überzeugen.

Während des Kalten Krieges, sagt Thomas de Maizière, sei das Militär im Grunde auf Nichteinsatz angelegt gewesen. Seither habe die deutsche Öffentlichkeit lernen müssen, dass der Gebrauch von militärischer Kraft auch Opfer produziert. Eine schwierige Lektion sei das.

Einen klinischen Krieg werde es nie geben

Die "Sprache", fährt der Minister fort, sei ein Schlüssel zur Zustimmung. Einen klinischen Krieg etwa werde es nie geben. "Sie dürfen nie", beginnt de Maiziere, stockt, korrigiert sich dann, "Sie sollten sich immer bewusst sein, dass dort, wo eine Rakete trifft, Verluste und Blut entstehen." Eigentlich sagt er "clinical war" und "language", denn de Maiziere spricht Englisch während seines Besuchs in den USA.

Den richtigen Ton zu treffen, fiel de Maizière zuletzt nicht immer leicht. Mal irritierte er die deutsche Öffentlichkeit mit seiner Ankündigung, Kampfdrohnen kaufen zu wollen. Mal irritierte er die Soldaten der Bundeswehr, als er ihnen einen "oft übertriebenen Wunsch nach Wertschätzung" unterstellte. Auch auf seiner zweitägigen Reise in die USA muss der Minister auf sprachlich vermintem Gebiet bestehen: Holocaust-Gedenken, Syrien, Drohnen, all das sind die heiklen Punkte.

Am Morgen hat de Maizière am 20. Jubiläum des Holocaust-Museums in Washington teilgenommen. Veteranen und Opfer zusammenzubringen, das ist in den USA wichtig. Im Holocaust-Museum entsteht daraus ein Moment, in dem das militärische Zeremoniell nicht einmal hohl wirkt, weil es einen Zusammenhang herstellen kann. Militär und Demokratie, Töten und Gutes tun, das alles passt auf einmal auf eine Weise zusammen, die viele der deutschen Zuschauer nachdenklich macht.

Der berühmte Nazijäger und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel spricht darüber, dass ein Held manchmal einfach einer sei, der sich menschlich verhalte. Bill Clinton erinnert daran, wie Wiesel ihn bei der Eröffnung des Museums vor 20 Jahren daran erinnert hatte, dass Roosevelt zwar ein Guter gewesen sei, aber dass auch er versagt habe dabei, die Juden zu retten, weil er zu spät gehandelt habe. Er habe sofort verstanden, sagt Clinton: "Elie Wiesel hat mir in sehr eleganten Worten gesagt, dass ich etwas in Bosnien unternehmen muss." Das Pathos der Amerikaner beeindruckt alle im Saal, auch de Maizière.

Eine Art Hogwarts, in dem man Schießen lernt



"Wir mühen uns mit unserer Geschichte", sagt er später in Westpoint. Westpoint ist mehr als eine Kaderschmiede der US-Armee, es ist ein Mythos. Eisenhower war in Westpoint, General Pershing, nach dem die Raketen benannt sind und Lucius Clay, der Militärgouverneur, der Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg aufbauen half. Man kennt Westpoint aus vielen Filmen, dennoch ist es eindrucksvoll, durch das "lonesome, stony gate" zu fahren, in eine andere Welt. Die Anlage wirkt wie eine riesengraue Festung, eine Art Hogwarts, in dem man nicht zaubern lernt, sondern schießen.

Eindrucksvoll sei es, wie hier gearbeitet werde, wie hier Charakterbildung und Erziehung stattfinde, sagt der deutsche Minister nach einem Rundgang über das Gelände, wo die Kadetten im Nieselregen für einen Sportwettkampf trainieren. Für ihn seien das Momente, in denen "wird man ein bisschen traurig über die deutsche Geschichte." Eine ungebrochene Militärtradition, ein solches Aufgehen im Dienst, wie sie es hier in Westpoint praktizieren und demonstrieren – undenkbar in Deutschland. Gebrochen ist auch das Verhältnis des Ministers zum amerikanischen Militärkult, einerseits bewundert er es, andererseits ist es ihm auch nicht ganz geheuer. Westpoint kann für Deutschland kein Vorbild sein, findet de Maizière. Höchstens im sportlichen Bereich. Bei der Sandhurst Competition, dem jährlichen großen Sportturnier in Westpoint, sind die Deutschen gerade 54. von 58 Teilnehmern geworden.

In seiner Rede, die er als Grundsatzrede versteht, sagt de Maizière zu den Soldaten und Soldatinnen, dass sie zwar ihre Haarpracht aufgegeben hätten, aber nicht ihre Identität: "Sie sind Soldat, weil sie Bürger sind, nicht umgekehrt." Das ist, in Kürze, das Selbstverständnis der Bundeswehr mit ihrem Konzept der "inneren Führung" immer gewesen.