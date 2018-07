Die Beliebtheit der SPD ist wieder leicht zurückgegangen. Laut ARD-Deutschlandtrend verliert die Partei im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden 26 Prozent der Deutschen die Sozialdemokraten wählen. Zuletzt hatte die SPD mit der Forderung nach einer härteren Gangart gegenüber Steuerbetrügern den Wahlkampf bestritten.

Die Grünen verbessern sich laut der Umfrage des Instituts Infratest dimap um einen Punkt auf 15 Prozent. Die FDP verharrt bei vier, die Linke kommt weiter auf sieben Prozent. Die Euro-Kritiker der Alternative für Deutschland (AfD) liegen noch immer bei drei Prozent.

Weiterhin stärkste Partei bleibt die CDU mit 40 Prozent. Kanzlerin Angela Merkel ist der Umfrage zufolge weiterhin die beliebteste Parteipolitikerin. Mit ihrer Arbeit sind aber nur noch 65 Prozent der Deutschen zufrieden (-3). SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück liegt mit 33 Prozent (+1) weiter deutlich hinter Merkel.

Dass die SDP in ihren Umfragewerten schlecht dasteht, liegt aus Sicht der Befragten jedoch nicht an Steinbrück. 70 Prozent finden, es sei ein Problem, dass sie "nicht richtig deutlich gemacht habe, wie sie die Euro-Krise lösen will". Ebenfalls 70 Prozent meinen, die Ankündigung, nach der Wahl die Steuern zu erhöhen, wirke sich negativ auf das Image der Sozialdemokraten aus.

Die Mehrheit der Deutschen (72 Prozent) findet es richtig, die Steuern für Arbeitnehmer mit höheren Einkommen zu erhöhen. Gleichzeitig könnte die geplante Steuererhöhung laut Umfrage jedoch zum Problem für SPD und Grüne werden. Nach Bekanntwerden der Steueraffäre um Uli Hoeneß sprechen sich 34 Prozent der Befragten dafür aus, die strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuerdelikten abzuschaffen.