Böser Blick, gebleckte Lippen, feste Stimme, die Faust in die Luft – manch ein FDP-Delegierter erkannte den donnernden Redner auf der Parteitagsbühne kaum wieder. "Auf diesen Parteitag habe ich mich besonders gefreut", rief der Mann auch noch. Doch tatsächlich, es handelte sich um Philipp Rösler.



Am Vorabend des Programm-Parteitags in Nürnberg leitete er die Sitzung seiner traditionell schwarz bezwirnten Kollegen in modisch zerrissener Jeans. Auch sonst ist sein neues Selbstbewusstsein auffällig. "Rösler ist wieder bei sich", sagt einer, der ihn gut kennt. Der 40-Jährige musste dieses Mal keinen Putsch gegen sich befürchten. Seit Rösler im Januar eigenhändig Rainer Brüderle die Spitzenkandidatur aufzwang und sich damit den Parteivorsitz sicherte, ist Ruhe im Karton. Die Zusammenarbeit – Rösler als sinnierender Parteichef, Brüderle als Einheizer im Wahlkampf – funktioniert bisher. Die einstigen Widersacher stimmen sich offenbar derzeit reibungsfrei ab. Selbst Rösler-Kritiker wie Dirk Niebel wollten in Nürnberg wieder mit ihm für Fotos posieren.



Dennoch ist dieser Parteitag für Rösler kein Selbstläufer gewesen: Vor allem mittelständisch geprägte Delegierte fremdeln mit dem sozialeren Kurs, den die Partei in ihrem Wahlprogramm nun fährt. Lautstark war der Protest gegen die Ermöglichung von Lohnuntergrenzen, die der Parteichef der FDP aufgedrückt hatte. Es ist ja auch ein plötzlicher Kurswechsel, nachdem man Rösler und Brüderle noch vor wenigen Monaten in jedes Mikrofon skandierten: "Wir brauchen keine Wachstumsbremse Mindestlohn."

Rösler stimmt in nur zwei Minuten die Delegierten um



Kurzzeitig drohte die Debatte am späten Samstagabend in Nürnberg zu kippen, die Gegner von Röslers Kurs die Oberhand zu gewinnen. Der Parteichef hatte nur zwei Minuten Redezeit, um das kurz vor der Abstimmung wieder geradezurücken. Rösler, der die Diskussion und die Argumente der Gegner zuvor hochkonzentriert verfolgt hatte, sprach sehr laut und mit fester Stimme, seinem Blick jedoch war eine gewisse Besorgnis anzusehen: Liberale, sagte Rösler, könnten doch Menschen mit einem Niedriglohn von drei Euro und ohne tarifliche Unterstützung nicht einfach sagen: "Pech gehabt." Dann bemühte der donnernde Rösler ausgerechnet den Wahlkampfschlager seines Vorgängers Westerwelle: "Wer arbeitet, muss mehr haben, als der, der nicht arbeitet." Applaus. Die Abstimmung geht durch.

Am Sonntag passierte auch das sozialliberal angehauchte Parteiprogramm das Delegiertentreffen ohne weitreichende Änderungen. Wahlkampf-Spitzenmann Rainer Brüderle hatte die schwierige Aufgabe, die vorsichtig formulierten Thesen in knackige Wahlkampf-Aussagen zusammenzufassen. Er entschied sich für den drohenden "Sozialismus", für den angeblich alle anderen Parteien stünden. Die FDP sei zwar für einen geregelten Markt, nicht für den ungezügelten Kapitalismus, sie sei aber immer noch die Partei des "Privateigentums", sagte Brüderle. Er hüpfte und schnaufte auf der Bühne, die Delegierten klatschen dazu.

Es fehlt noch die handfeste Wahlkampf-Botschaft



Liberale, die sich mit Programmatik in Wahlkampfzeiten auskennen, geben in Nürnberg allerdings freimütig zu, dass da noch eine richtig klare, handfeste Botschaft fehlt. Schließlich müssen bis zum 22. September mindestens die fünf Prozent erreicht werden. Darin sehen aber viele Liberale nicht das größte Problem, sie gehen davon aus, dass ihre Partei es in den Bundestag schaffen wird. Aber sie befürchten, dass es auch dann nicht reichen könnte für Schwarz-Gelb. Ach, sagen zwei Delegierte unabhängig voneinander, zur Not erhole man sich halt in der Opposition. Abarbeitend an einer großen Koalition. Ob dann der von Spitzenmann Brüderle in früheren Zeiten einst als "Säuselliberalismus" bezeichnete Kurs Röslers Bestand hätte? Nicht jeder glaubt daran.

Vielleicht wird ausgerechnet Guido Westerwelle Rösler helfen. Der ehemalige Parteichef wird immer noch lautstark bejubelt, wenn er die Parteitagsbühne betritt. Manche, vor allem die älteren Delegierten, verehren ihn geradezu. Westerwelle hielt sich in Nürnberg zurück, aber zum Kapitel Europa verteidigte er mit Verve die Position der FDP-Führung. Er sagt Sätze wie: "Liebe Parteifreunde, das ist jetzt eine ganz sensible Geschichte." Die Delegierten gehorchten sofort und stimmten so, wie Westerwelle das wollte.

Der Außenminister ist Spitzenkandidat des FDP-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und ein begnadeter Wahlkämpfer. Auch ihm liegt das Stakkato. Westerwelle würde gerne Minister bleiben, er hat sich gut eingelebt in der Welt der Diplomatie. Sie macht ihm Spaß. Also muss Schwarz-Gelb fortgesetzt werden. Westerwelle wird deshalb ordentlich wahlkämpfen in den kommenden Monaten. Für sich. Und damit am Ende auch für den, der ihn vor genau zwei Jahren vom Thron gestoßen hat.