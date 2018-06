Mit harschen Attacken auf SPD, Grüne und Linke hat FDP-Chef Philipp Rösler seine Partei auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt. In seiner Rede auf dem Parteitag in Nürnberg präsentierte er seine Partei als unverzichtbare politische Kraft, die gemeinsam mit der Union weiter Deutschland regieren will.



Die kommenden Monate bis zur Wahl wird die Partei nach Röslers Einschätzung mit einem Richtungswahlkampf verbringen. Er sprach wörtlich von "einem Haltungswahlkampf", der vom Thema Leistungsgerechtigkeit dominiert sein wird. Seine Partei wolle nicht nur in den Bundestag wiedereinziehen, sondern auch Regierungsverantwortung übernehmen, sagte er unter dem Applaus der Delegierten in der Nürnberger Messehalle.



In seiner etwa 40 Minuten dauernden Rede bot Rösler einen Überblick libealer Programmatik und Grundsätze: Die Freiheit des Einzelnen, die es zu schützen gelte. Die Wettbewerbsfähigkeit, von der der Erfolg der Wirtschaft abhänge. Die Leistungsgerechtigkeit, die Arbeit für den Einzelnen attraktiver mache.



Bevor er Details erläuterte und zu den Streitthemen Mindestlohn und Frauenquote kam, griff Rösler die politische Konkurrenz scharf an. SPD, Grüne und Linke sagten mit Steuererhöhungen und zusätzlichen Verboten einer offenen Gesellschaft den Kampf an, rief er. Die FDP wolle das gemeinsam mit der Union verhindern.



Die Grünen bezeichnete er als "Spießbürger", deren Marsch durch die Institutionen sei heute "ein müdes Schlurfen durch die Behördenflure". Die Partei lehne alles ab, sagte der FDP-Chef: Wachstum, Fortschritt, Sparen. "Dagegen, dagegen, dagegen", polemisierte Rösler und sagte: "Deswegen sind wir gegen eine solche Geisteshaltung." Den SPD-Spitzenkandidaten Peer Steinbrück nannte Rösler einen "Jungen von 66 Jahren", der niemals Regierungsverantwortung übernehmen werde. Später ließ die Regie auf dem Großbildschirm der Halle ein Plakat einblenden, das die Grünen-Spitzenkräfte Göring-Eckardt, Trittin und Roth als Räuber darstellte.



Ob die FDP nach der Wahl im September in den neuen Bundestag einzieht und weiterhin an der Regierung beteiligt bleibt, ist offen. In Umfragen liegt die Partei derzeit bei vier Prozent der Wählerstimmen. Rösler profiliert seine Partei auch deshalb gegen den derzeitigen Koalitionspartner: Was die CDU in ihrem Programm zum Thema Innere Sicherheit aufgeschrieben habe, sei "fatal für die Gesellschaft", sagte er. Das zeige, wie nötig die Regierung eine liberale Partei habe.



Das Bündnis mit der Union wolle seine Partei "nicht aus Liebe und Zuneigung" zu CDU und CSU fortsetzen, sagte Rösler, "sondern weil diese Koalition dafür sorgt, dass es Deutschland gut geht."



Beim Thema Mindestlohn versuchte Rösler, Gegner und Befürworter gleichermaßen zufriedenzustellen. Der Großteil der Parteispitze setzt sich für branchenspezifische, regionale Lohnuntergrenzen ein – ähnlich wie sie auch die CDU will – vorausgesetzt Arbeitgeber und Gewerkschaften handeln diese nicht selbst aus. Den parteiinternen Kritikern hielt Rösler entgegen, gesetzliche Lohnuntergrenzen seien in jenen Regionen nötig, wo eine brancheninterne Einigung fehlt.



An den marktkonservativen Flügel der FDP – angeführt von Parteivize Volker Zastrow und dem baden-württembergischen Bildungspolitiker Patrick Meinhardt – gewandt, sagte Rösler, die FDP sei "gegen einen gesetzlichen, flächendeckenden und staatlich diktierten Mindestlohn", und zwar "jetzt und in aller Zukunft". Die Debatte der Delegierten und eine Entscheidung über die FDP-Haltung zum Mindestlohn schob die Parteitagsleitung in den frühen Abend.



In der zweiten innerparteilichen Kontroverse – die um den Frauenanteil in Aufsichtsräten und anderen Führungsgremien – stand Rösler auf der Seite der Kritiker einer festen Quote. Die Herausforderung, Frauen mehr Platz auf den Führungsebenen von Konzernen einzuräumen, sei "nicht mit Symbolpolitik" zu lösen, sagte er. In seiner Rede wies er auf die Bemühungen der FPD hin, Familie und Beruf allgemein besser in Einklang zu bringen. Kurz zuvor hatte die Parteiführung den Antrag einer liberalen Frauengruppe auf Festschreibung einer 40-Prozent-Quote in Parteigremien als rechtswidrig abgelehnt. Er wurde erst gar nicht behandelt.

Einen dritten Schwerpunkt setzte Rösler mit dem Thema Sparkurs in der Eurokrise. Rösler widersprach mit scharfen Worten dem EU-Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso, der zuletzt die Abkehr von einer ausschließlich auf Sparmaßnahmen konzentrierten Haushaltspolitik gefordert hatte. Rösler verwahrte sich gegen "Angriffe anderer Länder" auf die Sparpolitik. Gemeint war unter anderem Frankreich, das sich kürzlich von der EU mehr Zeit erbeten – und erhalten – hatte, um seine Staatsfinanzen zu konsolidieren. Wie nun auch Barroso den Sparkurs infrage stelle, sei "verantwortungslos", rief Rösler.



Rösler ließ so keines der FDP-Kernthemen aus, stellte in seiner Rede aber auch kein vorherrschendes Motiv für den anstehenden Wahlkampf heraus. Hauptsächlich versuchte Rösler, Kontroversen innerhalb der Partei zu mildern. Denn gerade bei den Streitthemen Mindestlohn und Frauenquote stehen sich Befürworter staatlicher Regulierung und Verfechtern der Eigenverantwortung unversöhnlich gegenüber.



Bis Sonntag ist noch Zeit, Impulse zu setzen. Dann will die FDP ihr Programm für die Bundestagswahl verabschieden.