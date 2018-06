Das Bundeskabinett berät heute über die Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Verteidigungsminister Thomas de Maizière will in den nächsten Jahren 16 Drohnen beschaffen , die auch bewaffnet werden können; fünf sollen bis 2016 verfügbar sein. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervor, die vom Kabinett gebilligt werden soll. Die Entscheidung über die Aufrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen soll aber erst nach der Bundestagswahl im September fallen.

Der Grünen-Verteidigungspolitiker Nouripour stellte eine Anfrage an de Maizière, um herauszufinden, wer der Arbeitsgruppe des Ministeriums angehört, die das Debakel um die Aufklärungsdrohne Euro Hawk untersuchen soll. De Maizière will am 5. Juni im Verteidigungsausschuss des Bundestags einen Bericht vorlegen.

Die SPD wirft dem Minister eine Missachtung des Parlaments vor, weil er schriftliche Fragen nicht fristgemäß beantwortet hatte. Mehrere Abgeordnete der SPD hatten sich zu dem gescheiterten Drohnenprojekt an die Bundesregierung gewandt. Laut Geschäftsordnung des Bundestags müssen solche Fragen binnen einer Woche beantwortet werden; de Maizière ließ die Frist jedoch verstreichen.

Dem Minister fehle nicht nur das Fingerspitzengefühl, sondern auch die politische Einsicht, sagte Linken-Chef Bernd Riexinger der Berliner Zeitung : "An einem Rücktritt führt kein Weg vorbei." Er forderte außerdem ein Rüstungsmoratorium; alle Waffenbeschaffungsvorhaben müssten bis Herbst gestoppt werden.

Guttenbergs Scherbenhaufen



Der Vorsitzende des Bundeswehr-Verbandes, Ulrich Kirsch , befürchtet weitere Millionenausgaben, weil das Aufklärungssystem Euro Hawk nun vermutlich mit einem normalen Flugzeug verwirklicht werde. "Wir brauchen die elektronische Aufklärungsfähigkeit, die die neue Drohne ermöglichen sollte", sagte Kirsch der Rheinischen Post . "Der Einbau in ein anderes Flugzeug wird ja wahrscheinlich noch viel teurer werden. Wo soll, bitte, dieses Geld herkommen?"

Kirsch sagte, der Verteidigungsminister habe von seinem Vorgänger Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) einen Scherbenhaufen übernehmen müssen: "Dennoch bleibt die Gesamtverantwortung bei de Maizière."