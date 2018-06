Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer will die Vetternwirtschafts-Affäre mit einem Drei-Punkte-Plan beenden. Der CSU-Vorsitzende nannte die schnelle Verabschiedung des geplanten Verbots der Verwandtenbeschäftigung im Landtag, die Herstellung von mehr Transparenz und die Rückzahlung öffentlicher Gelder durch fünf Kabinettsangehörige.



"Wir brauchen schnellstmöglich eine neue rechtliche Grundlage zu einem umfassenden Verbot der Verwandtenbeschäftigung ", sagte Seehofer . Nach bisherigem Zeitplan der CSU könnte das schon am 16. Mai geschehen.





Seehofer ermahnte außerdem die fünf Kabinettsmitglieder, die in ihrer Amtszeit Familienmitglieder beschäftigten, das Geld an die Staatskasse zu überweisen und nicht für soziale Zwecke zu spenden. "Wenn man die Debatte wirklich beenden will, sollte man es besser an die Staatskasse zurückzahlen", sagte Seehofer.

Agrarminister Helmut Brunner hatte angekündigt, 13.500 Euro für soziale Zwecke zu spenden, Innenstaatssekretär Gerhard Eck überlegt, es ihm nachzutun. Seehofer befürchtet neue Diskussionen bei der Entscheidung, das Geld zu spenden. "Es kommt möglicherweise wieder die Frage auf: An welchen Verband geht das, und wem steht dieser Verband politisch nahe?"

Keine weiteren Rücktritte bei CSU



Weitere Rücktritte nach dem früheren CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid und dem CSU-Haushaltsexperten Georg Winter schloss Seehofer aus – unter dem Vorbehalt, dass keine neuen zweifelhaften Dinge ans Tageslicht kommen. "Wir werden offen und ehrlich Transparenz herstellen", sagte der CSU-Chef.



Die bayerische FDP-Landesvorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sagte, die Liberalen seien in der Koalition mit der CSU "ein notwendiges Korrektiv". "Einen Rückfall in alte Zeiten der absoluten CSU-Herrlichkeit wird es nicht geben", sagte sie. Jetzt gehe es darum, alles aufzuarbeiten und Transparenz herzustellen. "Im Parlament beschäftigt man keine Familienangehörigen", sagte die Justizministerin.

"Schlimmer noch als diese selbstherrliche Selbstbedienungsmentalität ist der Schaden, der hier für die Politik insgesamt angerichtet worden ist", sagte der bayerische Vize-Ministerpräsident Martin Zeil ( FDP ) auf dem Nürnberger FDP-Parteitag. Zeil kritisierte CSU und Opposition gleichermaßen. "Vetternwirtschaft heißt Vetternwirtschaft, egal ob sie schwarz, rot oder grün ist", sagte der bayerische Wirtschaftsminister.

Zwei CSU-Minister und drei Staatssekretäre in Seehofers Kabinett hatten Verwandte ersten Grades beschäftigt. In Bayern ist es Abgeordneten seit dem Jahr 2000 verboten, Ehepartner und Kinder mit Steuergeld zu beschäftigen. Viele Abgeordnete aller damaligen Landtagsparteien machten seither aber von einer damals vereinbarten Altfallregelung Gebrauch.

Eine am Freitag veröffentlichte Liste ergab, dass 79 Parlamentarier die umstrittene Altfallregelung genutzt und Verwandte beschäftigt hatten. Darunter sind 56 Abgeordnete der CSU, 21 von der SPD , eine von den Grünen und ein zuletzt fraktionsloser ehemaliger Grüner. FDP-Abgeordnete waren nicht betroffen.