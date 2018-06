Ferdinand Lassalle war vor 150 Jahren der gefeierte Gründervater der deutschen Sozialdemokratie. Am 23. Mai 1863 wurde er in Leipzig zum Präsident des neu gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gekürt, dem Vorläufer der SPD.



Umjubelt zu werden war für Lassalle nichts Neues. Schon als Philosophie-Student in Breslau und Berlin hatte er einen illustren Kreis an Förderern und Bewunderern angesammelt. Ältere waren schnell fasziniert, oft gar eingeschüchtert von seinem Temperament und der raschen Auffassungsgabe. Alexander von Humboldt, die Geistesgröße in Berlin zur Mitte des 19. Jahrhunderts, sang Hymnen auf den jungen Genius. Heinrich Heine huldigte ihm – und fürchtete zugleich dessen hemmungslose Egozentrik und skrupellosen Tatendrang. Als "neuen Mirabeau" feierte ihn der Dichter im Pariser Exil als einen Geistestitan und eine Kraftnatur, wie sie ihm noch nie zuvor begegnet sei.

Die Großautoritäten des theoretischen Sozialismus jener Jahre hingegen, Karl Marx und Friedrich Engels, mochten Lassalle nicht sonderlich. Insbesondere Engels hatte für ihn beinahe nur bösartige Mokanzen übrig. Engels war ein uneitler Charakter, der nie darunter litt, ein wenig in Marx' Schatten zu stehen. Lassalle wiederum war an Eitelkeit schwer zu überbieten. Und so verhöhnte Engels ihn als "Gecken", als "Schuft" oder als "Richelieu des Proletariats". Marx hatte einige Zeit einen etwas offeneren, faireren Blick, als er die starken Seiten von Lassalle sah. Dennoch verunglimpfte auch Marx, selbst jüdischer Herkunft, Lassalle als "Jüdel" oder "jüdischen Nigger".

Sein Brief als erstes Parteiprogramm

Lassalles politischem Aufstieg schadete das nicht. Schließlich verfügte er über eine spezielle Gabe: Er konnte die Massen begeistern. Mitte April 1862 hielt Lassalle vor Berliner Arbeitern eine Rede, die hinterher als "Arbeiterprogramm" publiziert wurde. Selbst Arbeiter in Leipzig zeigten sich davon so beeindruckt, dass sie Ende des Jahres Lassalle die Anführerschaft der neuen Arbeitervereinigung antrugen.



Dieser sandte daraufhin am 1. März 1863 ein "offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig", das gleichsam zur Programmschrift der frühen deutschen Sozialdemokratie wurde. Gemäß den Worten des neuen Präsidenten zielte der ADAV zuvörderst auf die Einführung eines allgemeinen und gleichen Wahlrechts und auf die Bildung von Produktivgenossenschaften mithilfe staatlicher Förderung. Der Staat spielte im Denksystem des Hegelianers Lassalle eine ausschlaggebende Rolle; mittels seiner sollte sich die sittliche Idee des Sozialismus vollziehen und erfüllen.

Liberale als Hauptfeinde



Den Liberalismus dagegen verachtete der Präsident des ADAV geradezu. Die Fortschrittspartei der liberalen Bürger war ihm gar der Hauptfeind schlechthin, nicht die Konservativen, nicht die Junker, nicht der Adel. Mit Bismarck konnte der Chef der Sozialisten stundenlang angeregt parlieren. Der preußische Ministerpräsident war wenigstens ein echter Mann, so Lassalle. Hingegen die Liberalen: "Alte Weiber", wie Lassalle gern in seinen Ansprachen sarkastisch ausspie. Das Bündnis der Arbeiter mit der liberalen Bourgeoisie, hämmerte er seinen Zuhörern ein, sei auf immer vorbei.

Aber dann traf er auf einer Kur in der Schweiz Helene von Dönniges, die schöne 18-jährige, ziemlich verwöhnte Tochter des Historikers und Diplomaten Wilhelm von Dönniges. Ihretwegen starb er am 31. August 1864 im Duell, 39-jährig, 17 Monate nachdem er die Präsidentschaft im ADAV übernommen hatte.