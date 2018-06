Die SPD will im Fall eines Wahlsiegs bei der Bundestagswahl mit einem Milliardenpaket marode Brücken und Straßen sanieren. Das teilten Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und die SPD-Ministerpräsidenten in Berlin mit. Zur Finanzierung will die SPD eine Ausweitung der LKW-Maut auf alle Bundesstraßen durchsetzen.

Allein bei 300 Brücken sei eine umgehende Erneuerung notwendig. "Die Regierung Merkel lebt seit Jahren von der Substanz, anstatt konsequent in den Erhalt und Ausbau zu investieren. Dadurch ist ein riesiger Investitionsstau in Milliardenhöhe entstanden", heißt es in der Erklärung. Dieser Investitionsstau zeigt sich laut den Sozialdemokraten auch im Bildungsbereich.

Die SPD plant eine gebührenfreie Ausbildung von der Kindertagesstätte bis zur Universität. Bis zu 20 Milliarden Euro sollen für diesen Sektor schrittweise mobilisiert werden – davon soll die Hälfte vom Bund kommen. Finanziert werden soll dies unter anderem mit einem Spitzensteuersatz von 49 Prozent ab einem zu versteuernden Einkommen von 100.000 Euro. Zudem sollten Subventionen wie die Mehrwertsteuerrabatte für Hotelübernachtungen abgeschafft werden, sagte Steinbrück.

Außerdem müsse die Finanzausstattung der Kommunen gestärkt werden, beschlossen die SPD-Regierungschefs und Steinbrück bei der Konferenz in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Berlin. Da sich die kommunale Schuldenlast bereits auf fast 130 Milliarden Euro belaufe, solle der Bund im Bereich der Sozialleistungen weitere Kosten übernehmen.

Bis 2016 soll es, wie bereits zwischen Bund und Ländern verabredet, eine Entlastung bis zu fünf Milliarden Euro pro Jahr geben. Ab 2016 müssten die Kommunen um weitere vier Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden.