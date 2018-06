Es gibt Gründe im politischen Berlin, hinzugehen, wenn Peer Steinbrück und Günter Grass sich treffen. Der erste wäre: um zu spotten. Über den Kanzlerkandidaten, der die Sozialdemokratie retten soll und doch nur hilflos immer tiefer mit ihr abstürzt, dabei aber über die Medien, die Kanzlerin, die Umstände jammert. Spotten ließe sich auch über Grass, der sein Leben lang gegen die Nachwehen der NS-Zeit angeschrieben hat, um dann im Alter zu gestehen, dass er selbst in der SS war. Der Literaturnobelpreisträger, der zuletzt mit verquasten Anti-Israel- und Griechenland-Gedichten zum Gespött des Feuilletons geworden ist. Zwei Riesen also, die zuletzt doch vor allem taumelten, stürzten.

Der Spott aber und die Urteile über sie sind längst zu bequemen Allgemeinplätzen geworden, die jeder sich zu eigen machen kann, ohne sich überhaupt mit Steinbrück und Grass zu beschäftigen. Ihr beschädigter Ruf hat sich verselbstständigt. Deshalb also heute Abend ein neuer Anlauf, ein neuer Versuch, den beiden zuzuhören, wirklich. Ganz naiv: Was haben sie uns also zu sagen über die deutsche Politik? Und was lehrt Willy Brandt, der Überkanzler, die heutigen SPD-Wahlkämpfer?

Denn darum geht es ja eigentlich an diesem Abend in der Berliner Parteizentrale der SPD: Brandt, Brandt, Brandt. Zwei Schauspieler lesen aus den Briefen vor, die Grass und der Bundeskanzler sich über 30 Jahre schrieben, über Wahlkampfreden, Ostpolitik, Führungsstil, Studentenproteste und immer wieder: die Spuren des Nationalsozialismus. Das allermeiste ist nur für Historiker und Brandt/Grass-Fans interessant: Wie der junge Schriftsteller den damaligen Außenminister für "verschwindende Satzenden" in Reden tadelt, wie er Formulierungen für den öffentlichen Streit mit der CDU/CSU, "bitte in dieser Reihenfolge", vorschlägt, wie er schwankt zwischen Brandt-Verehrung und Brandt-Kritik. Dessen Briefe sind kürzer und weicher, er schreibt vom Angeln, von Kinderzeichnungen, und davon, dass er jetzt wirklich mal ausschlafen muss. Dann aber ist da dieser eine Satz in einem von Grass' Briefen, bei dem man plötzlich an Peer Steinbrück denken muss, den glücklosen Kanzlerkandidaten, der dort in der ersten Reihe sitzt und zuhört. Grass schreibt von der "Melancholie über eine ausbremsende Pragmatik", die er beim Politiker Brandt wahrgenommen habe.

Von den Zwängen ausgebremst



Ist es nicht nicht genau das, was Steinbrück oft den Kopf so leidend schief legen lässt? Ist es nicht das, was in seinem Gesicht zu sehen ist, wenn er in seinen Reden mühsam alles umkurvt, was Partei oder die Öffentlichkeit verärgern könnte? Die pragmatischen Zwänge bremsen ihn aus. Seine Siegeschancen sind bei all dem so schlecht, dass ein großes Gefühl der Vergeblichkeit auf ihm lasten muss, das Gefühl, einen Kampf gegen übermächtige Umstände zu führen.

Man kann das später, als Grass und Steinbrück selbst auf der Bühne sitzen, sehr gut beobachten. Sie zählen all das auf, was falsch läuft "im Land", wie Grass sagt. Wie Angela Merkel mit ihrer Sparpolitik den europäischen Zusammenhalt gefährde. Wie ein ungerechtes Schulsystem soziale Ungleichheit hervorbringt. Das Parlament sei unterwandert von einer "mächtigen, allmächtigen Wirtschaftslobby", poltert Grass. Und Steinbrück formuliert seine Kernfrage: "Hat die Politik noch das Sagen oder enthemmte, anonyme Märkte?"