Im Debakel um das gestoppte Euro-Hawk-Projekt hat die Bundeswehr möglicherweise angeordnet, wichtige Vorgänge vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Laut Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat die für die Zulassung der Aufklärungsdrohne zuständige Behörde in Koblenz Anweisungen erteilt, umfangreiche Aktensammlungen als geheim einzustufen.



In der Wehrtechnischen Dienststelle am Militärflugplatz von Manching in Bayern sei zudem angeordnet worden, Unterlagen auf Computern und Festplatten, die Euro Hawk betreffen, zu löschen.

Auf Anfrage des Nachrichtenmagazins bestätigte das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr die Anordnung. Verschlusssachen auf Datenträgern, "die nicht entsprechend gesichert sind, werden gelöscht", heißt es in dem Bericht. Die Weisung soll am vergangenen Montag ausgesprochen und am folgenden Tag wieder aufgehoben worden sein.

Bundeswehr weist Vorwürfe zurück



Die Bundeswehr bestritt das. Die Darstellung des Spiegel sei falsch, sagte Sprecher Andreas Nett. Die Vorgänge stünden im Zusammenhang mit der Ankündigung von Verteidigungsminister Thomas de Maizière ( CDU ), dem Bundesrechnungshof die Unterlagen zum Euro Hawk vollständig zur Verfügung zu stellen. Dafür müssten sie als geheim eingestuft werden. Solche Daten dürften nach gültiger Rechtslage aber nicht auf jedem Computer bearbeitet werden, sagte Nett. Sie würden deshalb auf speziell gesicherte Rechner übertragen und von den anderen gelöscht. "Die Arbeits- und Auskunftsfähigkeit wird hierdurch nicht beeinträchtigt."



De Maizière steht in der Kritik, bei Kauf, Weiterentwicklung und Stopp der Drohne falsch gehandelt und das Parlament nicht fristgerecht informiert zu haben. Am Mittwoch muss sich de Maizière vor dem Verteidigungsausschuss rechtfertigen – und lässt dafür die Geschehnisse von einem 40-Personen-Team aufarbeiten.

Kritik aus dem Bundestag

Die FDP-Verteidigungsexpertin Elke Hoff warf de Maizière vor, er habe den Bundestag nicht in seine Entscheidung zum Stopp des Drohnen-Projektes einbezogen. Es wäre klug gewesen, "eine solch bedeutsame Entscheidung vorher mit allen zu besprechen, die es angeht", sagte sie dem Tagesspiegel . Sie habe von der Entscheidung zur Einstellung des Projektes "zum gleichen Zeitpunkt wie die Presse" erfahren.

Dass es bei einem sogenannten Demonstrator, der noch kein Serienmodell ist, immer wieder zu Schwierigkeiten kommen kann, sei nicht unüblich, sagte Hoff. Dass es 2011 Probleme bei der Überführung von den USA nach Manching gegeben habe, sei aber vom Verteidigungsministerium ausdrücklich verneint worden. "Es wurde nie der Eindruck vermittelt, das Projekt stehe unmittelbar vor dem Scheitern", sagte Hoff.

Der Spiegel berichtet, enge Vertraute de Maizières hätten bereits im Februar 2012 von den Problemen des Drohnenprojekts erfahren. In einem Schreiben hätten Beamte schon damals von "nicht abschätzbaren technischen, zeitlichen und finanziellen Risiken" berichtet. Die Beamten hätten von 250 bis 600 Millionen Euro gesprochen, die für eine Zulassung im zivilen Luftraum gebraucht worden wären. Der Verteidigungsminister stoppte das Projekt 15 Monate später.