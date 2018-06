Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat wegen der Drohnenaffäre deutlich an Ansehen verloren. Im ARD-Deutschlandtrend zeigten sich 83 Prozent der Befragten mit dem Verhalten des CDU-Politikers beim Projekt Euro Hawk unzufrieden. So werteten 40 Prozent sein Verhalten als "falsch". Weitere 43 Prozent fanden, der Verteidigungsminister habe "in dieser Sache keine gute Figur gemacht". Nur elf Prozent vertraten die Ansicht, dem CDU-Politiker sei nichts vorzuwerfen.

Auch bei der Bewertung seiner Arbeit zeigt sich die Mehrheit der Befragten unzufrieden. Gegenüber dem Vormonat rutscht er um 16 Prozent auf nur noch 40 Prozent Zustimmung ab. Gleichwohl findet nur ein Drittel (33 Prozent), dass de Maizière zurücktreten sollte. Knapp zwei Drittel (61 Prozent) der Befragten sind der Ansicht, er sollte im Amt bleiben.

De Maizière hatte am Mittwoch in einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages Fehler im Umgang mit dem Drohnen-Projekt eingeräumt. Zugleich hatte er aber betont, er sei von den Problemen bei der Zulassung von seinen Mitarbeitern zu spät informiert worden. Der Minister behält sich personelle Konsequenzen vor, lehnt seinen eigenen Rücktritt aber ab.

Angela Merkel und der Union schadet die Drohnenaffäre bislang nicht

Das mehr als eine halbe Milliarde Euro teure Projekt Euro Hawk war von de Maizière im Mai wegen der Nichtzulassung für den deutschen Luftraum gestoppt worden .



Auf die Zustimmungswerte für die Union wirkt sich das Scheitern des Drohnenprojekts kaum aus. Die Union verliert in der Sonntagsfrage lediglich einen Punkt und liegt jetzt bei 41 Prozent. Die SPD legt um einen Punkt auf 27 Prozent zu. Unverändert bleiben die Grünen mit 14 Prozent, die FDP mit vier Prozent, die Linke mit sechs Prozent und die Alternative für Deutschland (AfD) mit drei Prozent. Weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün hätten damit eine Mehrheit. Die Liberalen wären bei dem Ergebnis nicht mehr im Bundestag vertreten.

Auch die Popularitätswerte der Kanzlerin bleiben unberührt. Merkel führt mit 70 Prozent (+ 5) Zustimmung die Liste der beliebtesten Spitzenpolitiker an, knapp gefolgt von Finanzminister Wolfgang Schäuble mit 67 Prozent (+ 7) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit 55 Prozent (+ 1). SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück liegt bei 36 Prozent (+3).

Für den Deutschlandtrend wurden von Montag bis Mittwoch 1.503 Bürger befragt.