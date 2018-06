ZEIT ONLINE: Herr Beck, Sie haben in der vergangenen Legislaturperiode die meisten Wortbeiträge im Bundestag abgegeben. 139 Mal haben Sie Redner und den Bundestagspräsidenten im Plenum gequält, zum Beispiel mit Zwischenfragen, Kurzinterventionen und Anträgen zur Geschäftsordnung. Warum geben Sie sich so selten zufrieden?

Volker Beck: Wir müssen als Abgeordnete unsere Kontrollfunktion gegenüber der Regierung ernst nehmen! Die Koalition hat ständig versucht, schwierige Debatten nachts auf der Tagesordnung zu verstecken. Oder Minister wollten sich unangenehmen Sachverhalten durch Abwesenheit im Plenum entziehen. Da mussten wir die Bundesregierung manchmal daran erinnern, dass der Ort der Auseinandersetzung das Parlament ist und dass sie dort rechenschaftspflichtig ist.

ZEIT ONLINE: Hand aufs Herz: Wie gut kennen Sie alle 128 Paragraphen der Geschäftsordnung des Bundestages? Schließlich zitieren Sie ständig daraus.

Beck: Ach, die hab ich schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraktion in den achtziger Jahren kennengelernt. Da war ich gut vorbereitet für mein Mandat. Man muss die Geschäftsordnung nicht auswendig können, gewußt wo, und mit einem Blick weiß man Bescheid. Die Geschäftsordnung ist das Florette der parlamentarischen Auseinandersetzung.

ZEIT ONLINE: Welches ist Ihr liebster Antrag zur Geschäftsordnung?



Beck: Ich habe kein libidinöses Verhältnis zur Geschäftsordnung. Aber wenn die Koalition ein Gesetz gegen den Widerstand der Opposition und viele in den eigenen Reihen durchsetzen will und nicht mal die eigenen Leute ins Plenum kommen, kann man mit einer überraschenden Abstimmung, bei der sie unterliegen, einen Hammelsprung auslösen. Dann zeigt sich, ob die Regierung noch genug Leute an Bord hat, um die Beschlussfähigkeit aufrechtzuerhalten. So haben wir den Koalitionsabgeordneten schon mal beim Betreuungsgeld ein paar Wochen weitere Beratungszeit beschert.



Die Tätigkeitskategorien der Bundestagsabgeordneten Rede Eine im Plenum vorgetragene oder aus Zeitgründen zu Protokoll gegebene Rede eines Abgeordneten wurde als Rede kategorisiert. Wortbeiträge Ein Beitrag eines Abgeordneten im Plenum, der keine ausformulierte Rede ist, wird als Wortbeitrag definiert. Dazu gehört ein Antrag zur Geschäftsordnung, eine Zwischenfrage bei einer Rede, eine Zusatzfrage in einer Fragestunde an die Bundesregierung, eine Kurzintervention im Parlament, eine Erwiderung auf die Antwort eines Abgeordneten sowie die Persönliche Erklärung gemäß §32 GOBT, die Mündliche Erklärung zur Abstimmung (§31GOBT) und die Schriftliche Erklärung zur Abstimmung (§31 GOBT), in denen Abgeordnete ihre abweichende Meinung zum Thema kundtun. Sowie die mündliche Erklärung gemäß §91 GOBT, die (mündliche) Erklärung zur Aussprache gemäß §30 GOBT und die Erklärung zum Plenarprotokoll. Gruppeninitiativen Ein Gesetzentwurf mehrerer Abgeordneter oder einer Fraktion sowie ein Antrag, Entschließungs- oder Änderungsantrag, werden als Gruppeninitiative definiert. Damit eine dieser Vorlagen angenommen wird, muss sie mindestens von fünf Prozent aller Abgeordneten unterschrieben sein. Für seine Fraktion berichtet zumeist ein Abgeordneter im Bundestag aus dem Ausschuss. Auch das wurde als Gruppeninitiative kategorisiert, weil der Abgeordnete stellvertretend für seine Fraktionskollegen spricht. Frage Die Opposition kann schriftliche Fragen an die Bundesregierung stellen, die diese zu beantworten hat. Es wird unterschieden zwischen kleinen Anfragen zu Sachthemen und großen Anfragen zu zentralen politischen Debatten. Zudem kann jeder Abgeordnete vier schriftliche Fragen an die Bundesregierung einreichen sowie zwei mündliche Fragen stellen, die in den Fragestunden jeden Mittwoch an den Sitzungstagen beantwortet werden.



Antwort In der Fragestunde gibt ein Mitglied der Bundesregierung, meist die Parlamentarischen Staatssekretäre, einen mündlichen Bericht zum Thema der Kabinettssitzung ab und beantwortet die Fragen der Abgeordneten. Diese Tätigkeit ist in den Plenarprotokollen als "Berichterstattung und Beantwortung" und "Antwort" dokumentiert. Im Oktober 2009 kamen noch 28 Antworten von ehemaligen SPD-Staatssekretären und Ministern der großen Koalition.

ZEIT ONLINE: Gibt es einen tieferen Sinn einer Zwischenfrage, als den Redner der politischen Gegenseite aus dem Konzept zu bringen?



Beck: Man kann den Redner mit Fakten oder Argumenten, die er ignoriert, konfrontieren und er muss darauf reagieren. Genauso verhält es sich bei der Fragestunde der Bundesregierung, da lesen die Minister die von den Referenten des Hauses vorbereiteten Statements ab. Da denke ich mir manchmal: Das ist doch widersprüchlich bis nichtssagend, damit darf man sie als Parlament nicht durchkommen lassen.