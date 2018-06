Peer Steinbrück war in der vergangenen Legislaturperiode nicht besonders aktiv im Deutschen Bundestag. Das ist ein Ergebnis der ZEIT-ONLINE-Abgeordnetenbilanz. Unsere Datenjournalisten haben dafür die öffentlich zugängliche Dokumentation des Bundestags durchforstet und 155.965 Aktivitäten von Abgeordneten ausgewertet. Erstmals besteht so die Möglichkeit, die Bilanz der Abgeordneten zu vergleichen. ( Link zu den detaillierten Ergebnissen hier)



Seit 2009 tauchte Steinbrücks Name demnach 66 Mal auf, ein durchschnittlicher sozialdemokratischer Abgeordneter hingegen kommt auf 228 Einträge. Steinbrück hielt in vier Jahren lediglich 13 Reden und stellte 22 schriftliche Fragen an die Bundesregierung. Der heutige Kanzlerkandidat ist zudem auf 30 Anträgen und Gesetzesinitiativen als Mitautor verzeichnet. Nur ein einziges Mal unterbrach er im Plenum einen Redner für eine Zwischenfrage. Damit ist Steinbrücks Aktivitäts-Bilanz in allen Bereichen deutlich dürftiger als die der meisten seiner weniger bekannten Abgeordnetenkollegen.

Die Tätigkeitskategorien der Bundestagsabgeordneten Rede Eine im Plenum vorgetragene oder aus Zeitgründen zu Protokoll gegebene Rede eines Abgeordneten wurde als Rede kategorisiert. Wortbeiträge Ein Beitrag eines Abgeordneten im Plenum, der keine ausformulierte Rede ist, wird als Wortbeitrag definiert. Dazu gehört ein Antrag zur Geschäftsordnung, eine Zwischenfrage bei einer Rede, eine Zusatzfrage in einer Fragestunde an die Bundesregierung, eine Kurzintervention im Parlament, eine Erwiderung auf die Antwort eines Abgeordneten sowie die Persönliche Erklärung gemäß §32 GOBT, die Mündliche Erklärung zur Abstimmung (§31GOBT) und die Schriftliche Erklärung zur Abstimmung (§31 GOBT), in denen Abgeordnete ihre abweichende Meinung zum Thema kundtun. Sowie die mündliche Erklärung gemäß §91 GOBT, die (mündliche) Erklärung zur Aussprache gemäß §30 GOBT und die Erklärung zum Plenarprotokoll. Gruppeninitiativen Ein Gesetzentwurf mehrerer Abgeordneter oder einer Fraktion sowie ein Antrag, Entschließungs- oder Änderungsantrag, werden als Gruppeninitiative definiert. Damit eine dieser Vorlagen angenommen wird, muss sie mindestens von fünf Prozent aller Abgeordneten unterschrieben sein. Für seine Fraktion berichtet zumeist ein Abgeordneter im Bundestag aus dem Ausschuss. Auch das wurde als Gruppeninitiative kategorisiert, weil der Abgeordnete stellvertretend für seine Fraktionskollegen spricht. Frage Die Opposition kann schriftliche Fragen an die Bundesregierung stellen, die diese zu beantworten hat. Es wird unterschieden zwischen kleinen Anfragen zu Sachthemen und großen Anfragen zu zentralen politischen Debatten. Zudem kann jeder Abgeordnete vier schriftliche Fragen an die Bundesregierung einreichen sowie zwei mündliche Fragen stellen, die in den Fragestunden jeden Mittwoch an den Sitzungstagen beantwortet werden.



Antwort In der Fragestunde gibt ein Mitglied der Bundesregierung, meist die Parlamentarischen Staatssekretäre, einen mündlichen Bericht zum Thema der Kabinettssitzung ab und beantwortet die Fragen der Abgeordneten. Diese Tätigkeit ist in den Plenarprotokollen als "Berichterstattung und Beantwortung" und "Antwort" dokumentiert. Im Oktober 2009 kamen noch 28 Antworten von ehemaligen SPD-Staatssekretären und Ministern der großen Koalition.

Ganz anders verhält es sich bei Frank-Walter Steinmeier: Die parlamentarische Dokumentation verzeichnet 1.017 Beiträge von ihm. Das ist vor allem auf eine große Zahl von Gesetzesinitiativen und Anträgen sowie auf die schriftlichen Fragen an die Bundesregierung zurückzuführen, auf denen Steinmeier als Autor verzeichnet ist. Als Fraktionsvorsitzender der größten Oppositionspartei ist es Steinmeiers Aufgabe, parlamentarische Initiativen seiner Abgeordneten prominent zu unterstützen. Noch aktiver war der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Thomas Oppermann – mit 1.033 parlamentarischen Aktionen in vier Jahren.



Weniger Einträge als Steinbrück in der parlamentarischen Dokumentation verzeichnen hingegen SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles (65 Beiträge) und Parteichef Sigmar Gabriel (49 Aktivitäten). Beide haben aufwändige Parteiämter inne, während Steinbrück bis Oktober 2012 ohne wichtige Funktion war.



Auch Franz Müntefering war wie Steinbrück nach seiner Zeit als Minister in der großen Koalition ohne politische Führungsaufgaben. Im Plenum zeigte sich Müntefering allerdings fast doppelt so aktiv wie sein ehemaliger Kabinettskollege.



Allerdings wurde Steinbrück nach seiner überraschenden Nominierung zum Kanzlerkandidaten ein gefragterer Redner als Müntefering. 8 von 13 Reden Steinbrücks fallen in diese Zeit – wohl auch weil die SPD-Fraktionsführung ihn als Herausforderer Merkels sichtbar machen wollte. In anderen parlamentarischen Bereichen blieb der Kandidat auch nach seiner Kür wenig aktiv.



Peer Steinbrücks Büro bestreitet die Zahlen nicht, verweist aber darauf, dass dieser "sein Abgeordnetenmandat im vollen Umfang wahrgenommen" habe. Steinbrück habe sich "aktiv in die Arbeit und Diskussionen in der SPD-Fraktion, den Arbeitsgruppen und der Ausschüsse eingesetzt." Überdies habe er in den vergangenen vier Jahren "auf über 2.100 Schreiben und Zusendungen von Bürgern" geantwortet und sich um deren Belange gekümmert.