In Berlin beginnt ein weiterer schöner Sommertag: Die ersten Touristen flanieren am Kanzleramt vorbei, Rasensprenger kämpfen im Regierungsviertel vergeblich gegen die braunen Stellen im Grün an, und im Paul-Löbe-Haus gegenüber des Reichstages nimmt am Montagmorgen der Untersuchungsausschuss zum Euro-Hawk-Desaster seine Arbeit auf. Er soll mitten in der Sommerpause klären, warum die Anschaffung der Spähdrohne misslungen ist. Weshalb Hunderte Millionen Euro Steuergeld verschwendet wurden. Und wie die Verfahren im Bundesverteidigungsministerium verbessert werden können. So lauten zumindest die offiziellen Arbeitsaufträge.

In Wahlkampfzeiten geht es der Opposition aber auch darum, den bereits angeschlagenen Verteidigungsminister weiter zu beschädigen. SPD-Spitzenpolitiker haben bereits mehrfach den Rücktritt von Thomas de Maizière gefordert. Die Union hingegen versucht, den einstigen starken Mann im Kabinett Merkel zu schützen. Die Verteidigungsexperten von CDU und CSU betonen immer wieder, dass der Plan, Euro Hawk anzuschaffen, unter Rot-Grün und unter dem SPD-Minister Rudolf Scharping getroffen wurde.

Das Interesse der Medien ist riesig. Vor dem Sitzungssaal 4.900 drängen sich die Berichterstatter. Es herrscht Chaos, die Journalistenakkreditierung ist miserabel vorbereitet worden. Als ob niemand in der Verwaltung mit großer medialer Aufmerksamkeit gerechnet hätte. Wer darf in den Sitzungssaal hinein?, fragen sich die Beamten und trauen ihren eigenen Listen nicht. Mit einer halben Stunde Verspätung geht dann endlich die Zeugenbefragung los.

Der ehemalige Vier-Sterne-General Wolfgang Schneiderhan nimmt am hellen Holztisch Platz. Hinter ihm sitzen einige Juristen und Offiziere aus dem Verteidigungsministerium, ihm gegenüber die Abgeordneten an einem langen, halbkreisförmigen Tisch. Ausführlich erläutert Schneiderhan, als Generalinspekteur bis Sommer 2009 höchster Bundeswehrsoldat, die Beschaffungsverfahren. Er benutzt zahllose Abkürzungen und greift auf den Fachjargon der Militärs zurück. Er spricht über Bedarfsträger, Transformationsprozesse, Kampfwertanpassung, Systemfähigkeitsforderungen, industrielle Nachversorgung. Mancher Abgeordneter schaut verstohlen auf die Uhr, andere wischen ständig über ihre iPads, nur wenige können sich für Schneiderhans Detailverliebtheit begeistern.

Natürlich auch mündlich informiert

Nach seinem Vortrag sind die Abgeordneten dran. Fragen werden nach der Berliner Runde gestellt, die stärkste Fraktion hat die meiste Zeit: Die Union darf 23 Minuten fragen, die SPD 14, die FDP neun und Grüne sowie Linke sieben Minuten. CDU, CSU und FDP gehen schnell die Fragen aus. Auch die SPD begnügt sich mit zwei Runden. Linkspartei und Grüne haben noch einige Fragen mehr. Die Linken langen beim Thema aber wieder daneben, wollen wissen, ob die von Euro Hawk erfassten Daten auch für die Strafverfolgung, also im Inneren, benutzt worden wären. Doch die Drohne war noch gar nicht im Einsatz. Bisher waren die Militärs froh, wenn die ferngelenkte Maschine nach kurzen Tests wieder heil am Boden angekommen war.

Auf die wichtigste Frage, wer die Drohnenpleite zu verantworten hat, gibt es am Montag wenig Erhellendes zu erfahren. Schneiderhan habe früh von Problemen beim Euro Hawk erfahren, diese seien aber als lösbar beschrieben worden. Ein wenig klingt Schneiderhan wie Verteidigungsminister de Maizière, der ebenfalls bis zum Ende des mindestens 500 Millionen Euro teuren Drohnenprojekts lediglich über lösbare Probleme informiert worden sein will. Einen gravierenden Unterschied gibt es aber: Schneiderhan amüsiert sich über de Maizière. Er habe als Generalinspekteur nie geglaubt, nur mit schriftlichen Vorlagen arbeiten zu können. Natürlich habe er viele klärende Gespräche geführt und die Minister, unter denen er diente, auch mündlich informiert. Als er das sagt, lacht die Opposition auf. Schließlich hatte de Maizière behauptet, lediglich schriftliche Informationen zur Kenntnis zu nehmen, die auf dem Dienstweg auf seinem Schreibtisch landen.