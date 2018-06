Ein Selbstmordattentäter hat in einer schiitischen Moschee in der irakischen Stadt Muktadija, etwa 90 Kilometer nördlich von Bagdad, zahlreiche Menschen getötet. Verschiedenen Medienberichten zufolge starben bei dem Anschlag zwischen neun und 23 Menschen.



Der Attentäter hatte während einer Trauerfeier den Sprengsatz gezündet, teilte die Polizei mit. Die Decke der Moschee stürzte durch die Wucht der Explosion ein und begrub die Trauergäste unter sich. Die Polizei sucht noch nach Überlebenden.



In Bakuba sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Café in die Luft, acht Menschen starben mit ihm in der Explosion, teilte die Polizei in der 60 Kilometer nordöstlich von Bagdad gelegenen Stadt mit. 29 Menschen wurden verletzt.



Gewalt zwischen Schiiten und Sunniten

Im Irak haben in den letzten Monaten die Spannungen zwischen Sunniten und der schiitischen Bevölkerungsmehrheit zugenommen, was teilweise auch auf den Bürgerkrieg im benachbarten Syrien zurückgeführt wird. Dort kämpfen die zumeist sunnitischen Rebellen gegen Präsident Baschar al-Assad, der der Volksgruppe der Alawiten angehört, die aus den Schiiten hervorgegangen sind.

Außerdem wirft die Opposition im Irak dem schiitischen Regierungschef Nuri al-Maliki vor, die sunnitische Minderheit zu benachteiligen. Er setzte die Interessen der Schiiten durch einen autoritären Regierungsstil durch.

Bei Anschlägen sind nach Zahlen der Vereinten Nationen allein im Juni 761 Menschen getötet und 1.771 verletzt worden. Die am schlimmsten betroffene Provinz sei Bagdad, gefolgt von Salahuddin, Ninewa, Dijala und Anbar, teilte die Irak-Mission der UN mit.