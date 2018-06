Der frühere Verteidigungsminister Rudolf Scharping ( SPD ) hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass bereits bei der Konzeption des gescheiterten Drohnenprojekts Euro Hawk die entscheidenden Fehler gemacht wurden. Von einem "Geburtsfehler" würde er nicht sprechen, sagte der SPD-Politiker vor dem Drohnenuntersuchungsausschuss des Bundestags. Sein Nachfolger Thomas de Maizière hatte wiederholt gesagt, er mache für das Scheitern auch die Konzeption des Projektes verantwortlich.



Scharping richtete in seiner Anhörung Kritik an de Maizière. Indirekt kritisierte er, der Minister habe sich nicht ausreichend über das Projekt informiert. "Es gibt bei Informationen eine Bringschuld und eine Holschuld", sagte Scharping. Bei einem Projekt von strategischer Bedeutung gehöre zur politischen Führung auch das intensive Nachfragen. Ähnliches hatte zuvor bereits der frühere Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan gesagt, als er ebenfalls als Zeuge im Ausschuss auf die Bedeutung informeller Kommunikation verwies. "Wenn ich immer gewartet hätte, bis mir alles schriftlich vorgelegt worden wäre, wäre ich als Generalinspekteur noch kürzer im Amt geblieben", sagte Schneiderhan.

Laut zahlreicher Medienberichte war der Minister bereits früher über Schwierigkeiten beim Euro Hawk informiert als er bislang eingeräumt hat. Die SPD forderte ihn deshalb zum Rücktritt auf. " Ein Minister, der lügt , muss zurücktreten", sagte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles .

De Maizière hatte den zuständigen Mitarbeitern in seinem Ministerium vorgeworfen, ihn nur unzureichend über die Probleme bei dem Drohnenprojekt informiert zu haben. Er hatte sich deswegen sogar personelle Konsequenzen vorbehalten.



Der Untersuchungsausschuss soll klären, warum das Milliardenprojekt zur Beschaffung der Aufklärungsdrohne Euro Hawk in einem teuren Debakel endete und wer die Verantwortung dafür trägt. Der Untersuchungsausschuss begann am heutigen Montag mit der Anhörung von Zeugen. Nach dem früheren Generalinspekteur und Exminister Scharping soll am Nachmittag noch der frühere Ressortchef Franz Josef Jung ( CDU ) aussagen. De Maizière soll am 31. Juli vor den Ausschuss treten.

Der Vertrag über die Entwicklung des Euro Hawk durch die US-Firma Northrop Grumman und den europäischen Konzern EADS wurde 2007 unter CDU-Verteidigungsminister Franz Josef Jung unterzeichnet. Im Mai 2013 stoppte de Maizière das Projekt wegen massiver Probleme bei der Zulassung der Aufklärungsdrohne für den europäischen Luftraum und einer drohenden Kostenexplosion. Die Ursachen für das Scheitern machte er auch in der Konzeptionsphase aus.