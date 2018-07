ZEIT ONLINE: Ist dieses Wahlplakat Ihr Ernst?



Natascha Kohnen: Aber natürlich! Das Plakat ist genau das, was ein Wahlplakat sein soll: Witzig, anders, bildstark. Ein Blickfang, der Lust macht auf die Wahl.

ZEIT ONLINE: Lust auf Spott…



Natascha Kohnen: Wohlmeinender, witziger Spott ist doch besser als langweilige Kampagnen.



ZEIT ONLINE: Aber eine Kompetenzkampagne sieht anders aus.

Natascha Kohnen: Nein, überhaupt nicht. Das Plakat sagt deutlich und ganz ehrlich, dass sich die Menschen in Bayern auf Christian Ude verlassen können. Das, was er sagt, das meint er auch so. Er hat einen ganz anderen Politikstil als Horst Seehofer, der ja gerne mal seine Meinung und Haltung ändert. Das sehen Sie an der Asylpolitik, an der Atompolitik, am Donau-Ausbau. Heute hü und morgen hott.

ZEIT ONLINE: Ein Kandidat, der das Wort "Wort" in der Hand hält – ist der so viel glaubwürdiger?



Natascha Kohnen: Das Plakat ist einfach nicht so langweilig, wie Wahlkampfplakate sonst sind. Die SPD hat ein relativ beschränktes Budget, es beträgt etwa ein Zehntel der Finanzen, die die CSU im Wahlkampf zur Verfügung hat. Uns war klar, dass wir besonders kreativ sein müssen. Mit dem aktuellen Plakat erreichen wir auch die jungen Wähler. Sie machen sich sogar die Mühe, im Netz mit dem Plakat zu spielen, es zu verändern.