Die Bundesregierung wartet auch Wochen nach der Bitte um Aufklärung über die millionenfache Datensammlung des Geheimdienstes NSA auf Informationen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) sagte, "zahlreiche Fragen" seien "derzeit noch offen".

Vertreter der Bundesregierung und deutscher Geheimdienste sollen in der nächsten Woche selbst in die USA reisen. Verantwortliche aus dem Auswärtigen Amt , dem Innen-, dem Justiz- und dem Wirtschaftsministerium sollen gemeinsam mit Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ) ein Gespräch mit der US-Regierung führen. Merkel kündigte an, sie wolle alle Informationen veröffentlichen, die trotz Geheimhaltungspflicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen.

Auch Friedrich möchte zunächst die Gespräche mit der US-Regierung abwarten. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, dass US-Geheimdienste die Bundesregierung nachrichtendienstlich ausforschen, "würden wir nicht nur verlangen, dass das sofort aufhören muss, sondern auch eine Entschuldigung einfordern", sagte der Innenminister der Zeitung Bild . Der Deutsche Geheimdienst spioniere nicht in den USA. "Die amerikanische Regierung ist kein Objekt der Beobachtung deutscher Dienste."

Die Grünen fordern derweil ein "Verbot der Verarbeitung und Nutzung von Informationen und Daten, wenn diese nach deutschem Recht illegal abgefangen wurden". Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung werde zudem in einem Dringlichkeitsantrag für den Kleinen Parteitag am Samstag gefordert, die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen "nicht fortzuführen, solange der Verdacht der massiven Spionage gegen Verhandlungspartner im Raum steht".



Zuvor war durch Edward Snowden bekannt geworden, dass der US-Geheimdienst NSA EU-Vertretungen in Brüssel , Washington und New York sowie die Botschaften Frankreichs und anderer EU-Länder abgehört habe. Auch über das systematische Abgreifen von Internet- und Telefondaten wurde berichtet. Dabei soll vor allem Deutschland ein Ziel sein.