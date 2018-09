Die Kanzlerin, sagt ihr Widersacher Peer Steinbrück, habe da jüngst so einen Schlüsselsatz gesagt, der laute: Ich warte mal ab. Er aber sagt nun: "Ich warte nicht ab."

Nein, Steinbrück wartet wirklich nicht. Er sagt an diesem Morgen auf dem Podium der voll besuchten Bundespressekonferenz überdeutlich, was er in den ersten hundert Amtstagen täte, wenn er am 22. September tatsächlich Kanzler werden sollte. Klare Ansagen im Konjunktiv.

Neun Punkte auf fünf Seiten (PDF), die klar machen: Ab jetzt gibt es für die SPD nur noch ein Thema: soziale Gerechtigkeit. Im Wahlkampf-Endspurt besinnt sich die Partei ausgerechnet mit jenem Steinbrück, dem einstigen Agenda-Vorkämpfer und Deregulierer, auf ihr altes, linkes Kernthema. Das ist konsequent – und gefährlich.

Kein Kaninchen aus dem Zylinder

Konsequent deshalb, weil es zur Stimmung in der Partei passt und zu ihrem eigentlichen Markenkern. Das sei "wohltuend", auch im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen, sagt Hans-Peter Bartels, der als SPD-Bundestagsabgeordneter derzeit in Kiel selbst um Stimmen kämpft.

8,50 Euro Mindestlohn, Betreuungsgeld abschaffen und in Kinderbetreuung investieren, Leiharbeit einschränken, höherer Spitzensteuersatz, Mindestrente, Mietpreisbremse: All das zielt auf all jene, die sich benachteiligt fühlen in Deutschland, ungerecht behandelt vom System. "Soziale Fragen, die in der Lebenswelt eines jeden einzelnen angesiedelt sind", nennt Bartels das. "Brot- und Butter-Themen."

Die einzelnen Punkte standen auch vorher schon im Programm der SPD oder in Entwürfen zu den Einzelthemen, es findet sich eigentlich nichts Neues im 100-Tage-Entwurf. Steinbrück aber hat dem Reflex widerstanden, wegen der schlechten Umfragewerte ein schlagzeilenträchtiges Kaninchen aus dem Programm-Zylinder zu zaubern. Gerhard Schröder und auch der jetzige Parteichef Sigmar Gabriel wären da womöglich mehr Risiko eingegangen.

Steinbrück hat das ausgesucht, was auch in einer Koalition mit den Grünen umsetzbar wäre. "Es gibt da große Übereinstimmungen", sagt die Geschäftsführerin der Grünen, Steffi Lemke, erfreut. Es gäbe aber auch, und das ist die Kehrseite des Fokus auf soziale Themen, "eine große Leerstelle, die ins Auge sticht." Die Energiewende. Wie Steinbrück die "Riesenproblembaustelle", die Schwarz-Gelb hinterlassen werde, angehen will, wie die Energie-Wende also erfolgreich und für alle bezahlbar durchgeführt werden könne, dazu sage die SPD in ihrem Programm nichts. Das zeige, wie wichtig die Grünen für die SPD seien, die die Genossen auch schon in früheren Koalitionen zur richtigen Energiepolitik erst antreiben mussten, so Lemke.