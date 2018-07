NPD-Aufmärsche vor einem Asylbewerberheim im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Demonstrationen von Pro Deutschland vor Flüchtlingsquartieren – Asylbewerber sind derzeit Anfeindungen ausgesetzt wie lange nicht. Angesichts dieser zunehmenden Konflikte fordert der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach ein rasches Krisentreffen von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden.



Rechtsextremismus - Neonazi-Proteste gegen Asylbewerberheim in Berlin-Hellersdorf

Die steigenden Asylbewerberzahlen dürften als Thema nicht den Rechtspopulisten überlassen werden, sagte Bosbach der Saarbrücker Zeitung . Die Asylverfahren müssten durch den Einsatz von mehr Personal beschleunigt werden. Zudem müssten die Kommunen Hilfe bei der Unterbringung erhalten.

Bosbach warnte die Städte davor, leerstehende Großobjekte wie Krankenhäuser oder Schulen als Unterkünfte zu nutzen, um möglichst viele Flüchtlinge auf einmal unterzubringen. "Man muss die Sorgen der Anwohner ernst nehmen", sagte der CDU-Politiker.

Grünen-Fraktionschefin Renate Künast entgegnete, nicht die steigenden Flüchtlingszahlen seien das Problem, sondern die gezielten Aktivitäten der Rechtsextremen. "Man muss die Rechten in ihre Schranken weisen." Aber auch sie will, dass Kommunen ihre Standortentscheidungen für die Unterkünfte vor dem Hintergrund möglicher rechtsextremer Aktivitäten sehr sorgsam treffen. "Dazu gehört jeweils auch ein umfassendes Sicherheitskonzept", forderte Künast.

Polizeischutz rund um die Uhr

Wie notwendig das ist, hatte sich jüngst in Berlin gezeigt. In ein Asylbewerberheim in dem östlichen Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf konnten die ersten 42 Flüchtlinge nur unter Polizeischutz einziehen. Mitglieder und Sympathisanten der NPD waren vor dem Haus aufgezogen , um zu protestieren. Ihnen stellten sich aber Hunderte NPD-Gegner in den Weg, die die Flüchtlinge aus Afghanistan , Syrien und Serbien auf Pappschildern willkommen hießen. Mindestens vier Demonstranten nahm die Polizei fest.



Noch am Dienstag verließen mindestens sechs Menschen das Haus wieder, weil sie sich bedroht fühlten. Die Sprecherin des Flüchtlingsrates, Martina Mauer, sagte, es sei "nicht zumutbar, Menschen dorthin zu schicken". In dem Heim gibt es einen Wachschutz, die Polizei beobachtet es eigenen Angaben nach rund um die Uhr. Die NPD hatte seit Monaten gegen die Unterkunft in einer ehemaligen Schule mobilisiert.

Gegen Großunterkünfte

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung warnte vor rechter Hetze. "Es ist menschenverachtend, auf dem Rücken von Menschen, die großes Leid erfahren haben, rechte Politik zu machen und Leute aufzuhetzen", sagte Markus Löning dem Tagesspiegel . Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ( SPD ) sagte, alle Demokraten müssten "dagegenhalten".

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sprach sich gegen Großunterkünfte für Flüchtlinge aus. Nach jahrelang rückläufigen Flüchtlingszahlen seien Aufnahme- und Unterbringungskapazitäten zurückgefahren worden. "Jetzt führt die gegenläufige Tendenz dazu, dass mehr Wohnraum für Flüchtlinge benötigt wird", sagte der SPD-Politiker. Dem müssten sich die Kommunen nun stellen.



Nach Deutschland kommen derzeit besonders viele Asylbewerber. Die Zahl liegt so hoch wie seit mehr als zehn Jahren nicht. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres beantragten 52.754 Menschen erstmals Asyl. Das sind 90 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.