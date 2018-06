Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum gescheiterten Rüstungsprojekt Euro Hawk schließt am Montagnachmittag seine Arbeit ab – ohne die Gräben zwischen Regierung und Opposition überwunden zu haben. Anders als beim Untersuchungsausschuss zu den Morden des NSU-Trios konnten sich die Abgeordneten beider Seiten nicht auf eine gemeinsame Bewertung einigen: SPD und Grüne sind auch weiterhin davon überzeugt, dass Verteidigungsminister Thomas de Maizière für die Verschwendung von Steuergeldern in dreistelliger Millionenhöhe mitverantwortlich ist . Sie fordern erneut seinen Rücktritt.

"Thomas de Maizière hat sich als ungeeignet für dieses Amt erwiesen", heißt es in dem 78-seitigen Sondervotum der Oppositionsfraktionen. Die Untersuchungen hätten gezeigt, dass personelle Konsequenzen insbesondere in der Leitung des Ministeriums dringend notwendig seien. "Der Minister sollte seiner Verantwortung nachkommen und hier bei sich selbst beginnen."

Die Beschaffung der Aufklärungsdrohne war vor mehr als zehn Jahren von SPD-Verteidigungsminister Rudolf Scharping und einer rot-grünen Bundesregierung in die Wege geleitet worden. Mitte Mai hatte das Ministerium – mittlerweile unter Führung des CDU-Politikers de Maizière – das Projekt wegen massiver Probleme bei der Zulassung gestoppt. Zu dem Zeitpunkt waren allerdings bereits 668 Millionen Euro investiert worden .

"Jegliches Vertrauen verloren"

SPD und Grüne meinen, das Programm hätte bereits Jahre zuvor abgebrochen werden müssen und werfen de Maizière vor, die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß des Desasters und sein mangelhaftes Krisenmanagement getäuscht zu haben. So will er erst beim Stopp des Programms von den massiven Schwierigkeiten erfahren haben. Die Opposition aber hält in ihrer Bewertung fest: "Der Minister hat seinen wahren Kenntnisstand geleugnet, um Versäumnisse seiner Amtsführung zu kaschieren." De Maizère habe "jegliches Vertrauen" verloren.

Die Koalitionsfraktionen, die bereits am vergangenen Mittwoch ihre Bewertung der Ausschussarbeit vorgelegt hatten, halten die Vorwürfe gegen den Verteidigungsminister dagegen für vollständig ausgeräumt. Der Minister habe von Anfang an die Wahrheit gesagt, heißt es in ihrem Bericht. Auch den späten Stopp des Drohnen-Projekts durch de Maizière halten die Koalitionsfraktionen für gerechtfertigt. Schließlich seien die Risiken der Zulassung bereits seit 2001 bekannt gewesen und von den rot-grünen Bundesregierungen vernachlässigt worden.



Mängel beim Datenschutz vertuscht

Neue Vorwürfe gegen das Verteidigungsressort betreffen den Datenschutz. So berichtet das Handelsblatt , dass es bei der Aufklärungstechnik der Drohne erhebliche Versäumnisse beim Datenschutz gibt. Die Technik würde auch vor sensiblen Kommunikationsdaten nicht haltmachen, soll aber dennoch auf einer künftigen Trägerplattform verwendet werden. Ein Konzept aber, das die Aufzeichnung von Daten unbeteiligter Dritter verhindert, hat das Ministerium laut Zeitung nicht erarbeitet – Mitarbeiter des Ministeriums hätten sogar versucht, diesen Patzer gezielt zu vertuschen.