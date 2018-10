Die NSA-Spähaffäre hat weitere Konsequenzen: Deutschland hat eine Jahrzehnte alte Überwachungs-Vereinbarung mit Frankreich aufgehoben. Damit sind nach Angaben des Auswärtigen Amts alle entsprechenden Vereinbarungen mit den früheren Alliierten des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gültig. Mit den USA und Großbritannien hatte es schon am Freitag entsprechende Abmachungen gegeben.

Die Bundesrepublik hatte 1968/1969 mit den Westmächten Vereinbarungen zur Überwachung der Telekommunikation getroffen. Es handelt sich dabei jeweils um eine Art Ausnahmeregel vom deutschen Fernmeldegeheimnis . Danach konnten die Alliierten von Deutschland Abhörergebnisse des BND und des Verfassungsschutzes anfordern, wenn es die Sicherheit ihrer Truppen in Deutschland erforderte.

Die Bundesregierung hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte über umfangreiche Spähprogramme seit Wochen um die Aufhebung der Verwaltungsvereinbarungen mit den ehemaligen Besatzungsmächten bemüht.

Außenminister Guido Westerwelle ( FDP ) sagte, mit der Entscheidung setze die Bundesregierung ihren Kurs angesichts der jüngsten Debatte über den Schutz der Privatsphäre konsequent fort. "Mit dem heutigen Notenwechsel haben wir die letzte Verwaltungsvereinbarung zum G10-Gesetz aufgehoben." Das Gesetz regelt den Zugriff auf Telekommunikationsdaten, die eigentlich dem Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis unterliegen.



SPD-Fraktionsvorsitzender Steinmeier lobt Snowden



Kritiker halten dagegen, dass die Vereinbarungen bereits seit 1990 nicht mehr angewendet wurden. Nach Erkenntnissen des Freiburger Historikers Josef Foschepoth können die Geheimdienste der USA, Großbritanniens und Frankreichs auch künftig völlig legal die Telekommunikation in Deutschland überwachen ­– auf Grundlage des Zusatzabkommens zum Nato-Truppenstatut. Die Bundesregierung hatte stets betont, die Vereinbarungen hätten faktisch keine Bedeutung mehr und würden seit Jahren nicht mehr angewandt.



Vom SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Frank-Walter Steinmeier , kam indessen ein Lob für Edward Snowden. "Ganz zweifellos kommt ihm das Verdienst zu, dass eine Debatte in Gang gekommen ist, die es sonst nie gegeben hätte", sagte Steinmeier dem Hamburger Abendblatt . Deutschland müsse mit befreundeten Staaten gegen Terror-Bedrohungen zusammenarbeiten, sagte Steinmeier. "Aber all das rechtfertigt nicht eine lückenlose Überwachung des privaten E-Mail-Verkehrs." Der Informant Snowden hatte die Überwachungsmechanismen der USA öffentlich gemacht und war deshalb aus den USA geflohen. Er hat in Russland Asyl erhalten .