Der Wahlkampf plätschert vor sich hin. Man könnte den Eindruck bekommen, es gäbe in diesem Land keine politischen Unterschiede mehr. Doch der Eindruck täuscht: Wer die Programme liest, erkennt riesige Unterschiede. In der Steuerpolitik zum Beispiel.

Im Wahlkampf geht es darum, auf diese Unterschiede hinzuweisen. Es geht um Polarisierung.



Am letzten Wochenende wurde polarisiert. Wir Jusos wagten es, mithilfe einer Postkarte von Klaus Staeck auf die Tatenlosigkeit der Bundesregierung beim Thema Steuerbetrug hinzuweisen.





Der Autor Sascha Vogt ist Bundesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der SPD.

160 Milliarden Euro pro Jahr gehen dadurch für Infrastruktur und Bildung verloren. Merkel wollte ein Steuerabkommen mit der Schweiz durchsetzen, das einer Amnestie für Steuersünder gleichgekommen wäre. Kein Wunder, dass sich die Regierung vor diesem Thema fürchtet. Auf der verteilten Postkarte schüttelt Angela Merkel dem bekanntesten Steuersünder des Landes, Uli Hoeneß, die Hand. Klar, das war nicht der zehnseitige Essay, total seriös und mit allen Fußnoten zu allen Eventualitäten. So etwas schreiben wir sonst häufig. Die Aktion dieses Mal war ein zugespitzter und polarisierender Kommentar zur Steuerpolitik der Regierung Merkel.

Polarisierung bedeutet auch immer, ein geteiltes Echo zu bekommen. Viele Menschen finden unsere Aktion witzig. Die Ablehnenden auf der Straße sind klar in der Minderheit. In der medialen Berichterstattung hagelt es dagegen Kritik. Genau diejenigen, die sich fortlaufend über einen zu "lahmen" Wahlkampf beschweren, finden die Aktion nicht gut. Die Argumente dafür sind ziemlich dünn. Eine Erwiderung auf die gängigsten Vorwürfe:

1. Die Kampagne richtet sich gegen Uli Hoeneß als Person und ist unfair

Hat sich jemand mal die Karte genau angeschaut? Neben Uli Hoeneß ist da Angela Merkel abgebildet. Wenn eine Person in den Wahlkampf gehört, dann wohl Merkel mitsamt der Symbolik, die sie bewusst gerade in Fußballstadien produziert. Uli Hoeneß hat durch seine Selbstanzeige eingestanden, Steuerbetrug begangen zu haben. Er hat sich selbst angezeigt, um das Strafmaß möglichst gering zu halten – nachdem das Steuerabkommen mit der Schweiz gescheitert war. Dieses von Schwarz-Gelb forcierte Abkommen hätte ihm geholfen, den eigenen Steuerbetrug zu legalisieren. Straffreiheit für Steuerbetrug und Schwarz-Gelb hingen gerade für Uli Hoeneß ganz eng zusammen. Er hat selbst öffentlich erklärt, dass er auf dieses Abkommen gesetzt hatte.



Tausende haben über den Umweg Schweiz ihr Geld vor dem Fiskus versteckt. Schwarz-Gelb wollte dieses Geld legalisieren. Ein Schlag ins Gesicht aller ehrlichen Steuerzahler. Sicher: Das Strafmaß von Uli Hoeneß legen die Gerichte fest. Eine Vorverurteilung ist die Karte aber nicht. Hoeneß hat die Straftat ja schon längst zugegeben. Nur das Ausmaß seiner Tat ist noch nicht vollständig klar. In dieser Situation geht Angela Merkel also am Tag des Champions-League-Endspiels in London erst zum gemeinsamen Mittagessen mit dem Präsidenten des FC Bayern und gibt ihm dann vor allen Kameras auf der Ehrentribüne die Hand. Was wollte die Kanzlerin damit für ein Signal an all jene aussenden, die ehrlich ihre Steuern zahlen? Alles nicht so schlimm? Kann schon mal passieren, dass man ein paar Millionen auf seinem Konto vergisst? Es ist der Zeitpunkt dieser Begegnung, das Symbolische dieser Symbol-Kanzlerin, der diesen Moment so skandalös macht. Und ja, Uli Hoeneß hat sich vielfältig sozial engagiert. Das ist gut und anzuerkennen. Aber: Hätte sie auch dem Vorsitzenden der freiwilligen Feuerwehr, der gerade einen Bankraub gestanden hat, die Hand gegeben? Es geht um die Frage, wie ernst es die Parteien mit dem Kampf gegen Steuerhinterziehung meinen.

2. Der Sport ist eine politikferne Zone. Das gilt auch vor dem Stadion

Warum soll der öffentliche Raum des Stadions eine politikfreie Zone sein? Wir hatten nie vor, in die Stadien selbst zu gehen. Ich will nicht, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl offizielle Statements von Vereinen haben, wer welche Partei unterstützt. Die Fans sind schlau genug zu wissen, wen sie wählen wollen. Ich lasse mir aber auch nicht von Vereinen verbieten, auf dem öffentlichen Gelände vor den Stadien für unsere Positionen zu werben. Mit der gleichen Argumentation dürfte ich in keiner Fußgängerzone verteilen. Die Menschen gehen da ja hauptsächlich hin, um einzukaufen. Lächerlich wird diese Argumentation, wenn die gleichen Kommentatoren sich sonst darüber beschweren, dass die Parteien sich zu weit von den Bürgerinnen und Bürgern entfernen. Was denn nun? Rein in den Trubel oder doch lieber nicht?

3. Das Motiv nutzt auf billige Art und Weise den stumpfen Hass vieler anderer Fans gegen den FC Bayern München aus

Billig ist eher eine solche Argumentation. Denn Erstens: Uli Hoeneß ist nun mal gerade das prominenteste Beispiel von Steuerbetrug. Das hat er sich nun wahrlich selbst zuzuschreiben. Die Kanzlerin fördert die gesellschaftliche Akzeptanz von Steuerbetrug durch den Handschlag. Zweitens: Die meisten von uns sind selbst Fußballfans. Wir wissen also ziemlich genau, dass Fußballfans ganz normale Menschen sind. Wir glauben, sie genauso politisch wie der Rest der Bevölkerung sind. Nicht wir, einige Autoren halten Fußballfans anscheinend für zu doof, um eine politische Debatte zu führen. Was die Fans sicher nicht brauchen ist paternalistische Hilfe von so manchem Journalisten. Den Vogel abgeschossen hat – drittens – Markus Feldenkirchen im aktuellen Spiegel (Text ist nicht online). Er empfiehlt vor den Stadien Material gegen Homosexuelle und Schiedsrichter zu verteilen. Die seien ähnlich unbeliebt wie Uli Hoeneß. Feldenkirchen muss das nicht wissen, aber: Wir haben bereits vor der letzten Europameisterschaft auch Material gegen Homophobie im Fußball verteilt. Vor Fußballstadien. War auch nicht immer angenehm. Für uns ging es aber um etwas Grundsätzliches. Offenbar sprengt das das Vorstellungsvermögen des Spiegel-Redakteurs. Ich weiß nicht, ob es beim Spiegel schon angekommen ist: Weder Schiedsrichter-sein noch Homosexualität sind in unserer Gesellschaft strafbar (zum Glück!), Steuerbetrug ist es schon.