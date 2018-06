Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will dem Bundestag mehr Kontrollrechte über die Geheimdienste einräumen. Angesichts der neuen Überwachungsmöglichkeiten der Dienste "muss auch das Parlament mehr Möglichkeiten bekommen, hier zuzugreifen", sagte Merkel dem TV-Sender Phoenix und dem Deutschlandfunk .

Auf diese Weise müssten auch die Geheimdienstmitarbeiter umdenken. Sie würden sich an ihre Pflicht erinnern, bestimmte Aspekte ihrer Arbeit transparent zu machen, "damit da auch mehr Einsicht gewährt wird".

In dem Gespräch bezog sich die Bundeskanzlerin ausdrücklich auf die Aussage ihres Kanzleramtsministers Ronald Pofalla (CDU) . Der hatte am Montag nach der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags eine Initiative des Parlaments angeregt, um die Rechte des Kontrollgremiums gegenüber den deutschen Nachrichtendiensten zu erweitern.

Ihre Forderungen nach einem europäischen Datenschutzabkommen bekräftigte Merkel in dem Interview. Deutschland wolle dabei gemeinsam mit Frankreich durchsetzen, dass in Europa tätige Internetfirmen verpflichtet werden sollen, zu melden, wenn sie Daten an andere Regierungen weitergeben.



Die Bundeskanzlerin sagte aber, dass über das Abkommen noch keine Einigung in Europa hergestellt sei. Auch ein Datenschutzabkommen mit den USA sei "sehr schwierig, weil es unterschiedliche Vorstellungen über das Schutzniveau" gebe.

SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hingegen hat der Bundeskanzlerin fehlenden Willen vorgeworfen, die NSA-Affäre aufklären zu wollen. "Frau Merkel distanziert sich nicht von den Amerikanern und nimmt kritiklos hin, wenn deutsche Rechte und Interessen verletzt werden", sagte Steinbrück den Ruhr Nachrichten .



Ein Abkommen mit den USA könne eine umfassende Aufklärung der NSA-Affäre nicht ersetzen, sagte auch der Chef der schleswig-holsteinischen SPD Ralf Stegner dem Handelsblatt .