In der NSA-Überwachungsaffäre gehen die schwarz-gelben Koalitionäre zunehmend auf Distanz. Von millionenfacher Ausspähung Deutscher könne keine Rede sein, wiederholte Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer die Position seiner Partei, bevor er in die geschlossene Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Keller des Bundestages verschwand. Er sei froh, "das aufgrund neuer Informationen noch einmal bestätigt bekommen" zu haben. Das sah der FDP-Politiker Hartfrid Wolff etwas anders: Der Vorwurf der Ausspähung durch den US-Geheimdienst "ist noch existent", sagte er. Die Aufklärung sei noch nicht zu Ende, die massenhafte Ausspähung von Daten deutscher Bürger zumindest in Teilen sei als Vorwurf noch nicht vom Tisch.



Zur Aufklärung der Vorwürfe trug Wolff als Mitglied der Regierungskoalitionen aber nichts weiter bei. Etwa zur Frage, wer in der Bundesregierung wann etwas über die Aktivitäten der NSA wusste. Oder warum der Bundesnachrichtendienst Handydaten an die Amerikaner weitergibt, die das US-Militär für gezielte Tötungen nutzen könnte. Auch kein Wort dazu, was die NSA mit abgegriffenen Kommunikationsdaten Deutscher im Ausland macht.

Stattdessen lenkte Wolff vor der Sitzung des Kontrollgremiums den Blick schnell ab von dem Dissens mit der Union. Man müsse jetzt "Standards entwickeln", um massenhafte Kommunikationsüberwachung künftig auszuschließen. Er führte ein von liberalen Bundes- und Ländervertretern gerade frisch ausformuliertes Konzept an, mit dem die Kontrolle der Geheimdienste verbessern werden soll. Auch den CSU-Geheimdienstkontrolleur Hans-Peter Uhl interessierte vor allem, "wie wir Kommunikation vertrauenswürdiger machen". Nach der Bundestagswahl sei die Zeit für neue Konzepte dazu: "IT-Sicherheit made in Germany", laute das Ziel.





Union wie FDP versuchten auf ihre Weise, vom Streit abzulenken. Etwa mit Angriffen auf die Opposition: CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe verlangte eine Entschuldigung von der SPD für ihre Angriffe auf die Bundeskanzlerin. Das Kartenhaus aus Wahlkampfsprüchen und Falschbehauptungen sei in sich zusammengekracht. Gröhe rief SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und Parteichef Sigmar Gabriel deshalb auf, sich bei Merkel für ihre "Entgleisungen" zu entschuldigen.



Der für die Geheimdienste in der Regierung verantwortliche Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU) kündigte vor der Sitzung an, er werde das Kontrollgremium über neue Details zur Arbeit der Behörden informieren. Die Details dürften aus seiner Sicht seine Einschätzung aus der Vorwoche bestätigen: Er hatte unter Berufung auf schriftliche Zusicherungen der Briten und Amerikaner die Ausspähaffäre kurzerhand für beendet erklärt. Für Unionskollegen Uhl Grund genug, das Thema "heute zu beenden".

Doch dann kam ausgerechnet Uhl selbst auf das eigentliche Problem in der Debatte um die Überwachungsaffäre zu sprechen. "Wer Daten abgreifen will, der muss nicht nach Wiesbaden gehen", sagte er. Damit spielte Uhl auf den Umstand an, dass britische oder US-amerikanische Dienste können Kommunikationsdaten deutscher Staatsbürger auch im Ausland abgreifen – an den Knotenpunkten der Transatlantik-Kabel etwa. Entsprechend ist die Zusicherung, dass die NSA sich in Deutschland an deutsches Recht hält, da nicht mehr viel Wert.

Das ist auch die größte Kritik der SPD. Die Ausspähaffäre sei nicht vom Tisch, sagte Thomas Oppermann, Fraktionsgeschäftsführer und Vorsitzender des Kontrollgremiums. Vor einer Woche hatte er versucht, die Koalition vorzuführen, indem er spontan den früheren Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zur Sitzung mitbrachte. Aussagen durfte er dann aber nicht.

Für Oppermann sind aber weiter viele Fragen offen. Flankiert von den Abgeordneten der Grünen und Linken formulierte er sie vor der Sitzung: Welche Sicherheitsbehörden haben an welchen Stellen Zugriff auf die Glasfaserkabel der Kommunikationsunternehmen? Welche Unternehmen räumen den Diensten Zugriff aktiv ein? Wie funktioniert eigentlich das US-Abhörprogramm Prism?

Oppermann suchte dabei auch den Schulterschluss mit der FDP, was die nicht abgeschlossene Aufklärung der Affäre angeht. "Da bin ich mir mit der Justizministerin vollkommen einig", sagte er. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hatte am Wochenende mehr Aufklärung von den USA verlangt und der Union widersprochen, dass die Affäre beendet sei: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", hatte die FDP-Politikerin gesagt.