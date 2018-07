Die Bundesregierung hat den Geheimdienstkontrolleuren des Bundestags eine weitere Aufklärung der Überwachungsaffäre zugesagt. Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU) trug nach der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums ein zehn Punkte umfassendes Statement vor, das die Aufklärungsstrategie der Bundesregierung umfasst. So sollen die Geheimdienstkontrolleure des Parlaments in den kommenden Wochen in einem abhörsicheren Raum des Bundestages eine Reihe geheimer Dokumente einsehen können.



Die Papiere sollen den Abgeordneten einerseits verdeutlichen, in welchem Umfang NSA, britische Geheimdienste und der Bundesnachrichtendienst an der umstrittenen Erfassung und Übermittlung von Millionen Internet- und Kommunikationsdaten beteiligt sind. Andererseits soll klar werden, welche Verantwortung frühere Bundesregierungen tragen würden.

In der sogenannten Geheimschutzstelle des Bundestages will Pofalla unter anderem folgende Papiere hinterlegen lassen:



eine Bestätigung der NSA, sie halte bei ihrer Arbeit alle mit Deutschland geschlossenen Abkommen ein. Das Papier trage den offiziellen Briefkopf des Geheimdienstes, und stehe nicht, wie im Spiegel berichtet, auf Blanko-Papier.

die mittlerweile gekündigten Abkommen von 1968, die Deutschland mit Großbritannien und den USA zur Datenübermittlung schloss.

das Abkommen, das der frühere Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier 2002 mit den Amerikanern schloss, um die ehemalige US-Abhöreinrichtung im bayerischen Bad Aibling für den Bundesnachrichtendienst nutzen zu können.

eine Reihe weiterer Gesprächsvermerke mit der NSA und britischen Diensten.

Pofalla erneuerte seine Aussage, dass die NSA in Deutschland keine Daten abgreife. Ihm sei keine "von der NSA genutzte Überwachungseinrichtung bekannt". Der US-Geheimdienst habe am 5. August im Hinblick auf den Dagger Complex bei Darmstadt und das Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden schriftlich versichert, dass in Deutschland "keine Überwachung" stattfinde. Das gelte auch für die Mangfall-Kaserne in Bad Aibling, in deren Nähe sich eine frühere CIA-Abhöranlage befindet, die heute der Bundesnachrichtendienst nutzt.



Um die Aufklärung auch über die US-amerikanischen und britischen Überwachungsprogramme Prism und Tempora voranzutreiben, sollen sich die Geheimdienste der Länder mit ihren deutschen Kollegen in Arbeitsgruppen vernetzen. Im Unterschied zu bisherigen Kontakten von Datenbeschaffern und -auswertern sollen die neuen Gremien mit Regierungsvertretern besetzt sein und eine Zusammenarbeit auf höherer Ebene ermöglichen. Die Partnerdienste sollten dort Details zu den Überwachungsprogrammen Prism und Tempora erläutern, sagte Pofalla. Auch zum geplanten Anti-Spionage-Abkommen habe es erste Arbeitsgespräche gegeben.

Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Was die vom BND an die NSA weitergegebenen millionenfachen Kommunikationsdaten betrifft, wiederholte Pofalla, dass die eindeutig aus der Auslandsaufklärung stammten. Allerdings konnte er nicht erhellen, wie genau der Bundesnachrichtendienst aus den Datenströmen die Kommunikation deutscher Staatsbürger herausfiltert, um die Verletzung von Grundrechten auszuschließen.



Offen blieb zudem die Frage, wie sichergestellt werden soll, dass Partnerdienste die vom deutschen Auslandsgeheimdienst übermittelten Handydaten nicht zur gezielten Tötung Verdächtiger nutzen.