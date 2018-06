SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat sich wegen der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA für eine Unterbrechung der Gespräche über ein transatlantisches Freihandelsabkommen ausgesprochen. "Ich würde die Verhandlungen so lange unterbrechen, bis ich von den Amerikanern weiß, ob deutsche Regierungsstellen und ob auch europäische Einrichtungen verwanzt sind und abgehört werden", sagte er im ARD-Sommerinterview. Er würde auch gerne wissen, ob die USA "wirtschaftsrelevante Daten von deutschen Unternehmen abschöpfen".

Die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA waren im Juli aufgenommen worden. Schon damals hatte die Geheimdienstaffäre die Gespräche überschattet.



Steinbrück kritisierte auch die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in dem Skandal. Eine deutsche Regierungschefin könne nicht abwarten, wenn es um millionenfachen Datenmissbrauch gehe, sagte der SPD-Kandidat. In der Affäre sei "vieles offen und bislang nicht aufgeklärt".

Gleichzeitig kritisierte er das Verhalten der Bundesregierung in der Euro-Rettung. Mit dem dritten Griechenland-Paket sei auch die Einschätzung verbunden, dass die bisherige Krisenstrategie versagt habe, sagte er in dem Interview. Deutschland sei in einer Haftungsunion und werde für die Stabilisierung des Euros und Europas bezahlen müssen.

Eine Wiederauflage der großen Koalition schloss Steinbrück für sich aus. "Ich bin nicht der Steigbügelhalter für eine neue Amtszeit von Frau Merkel", sagte er. Seiner Meinung nach war die SPD der bessere Teil der Koalition – habe aber darunter gelitten, was sich im Wahlergebnis niederschlug.