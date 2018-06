Da kann passieren, was will: Ihre Verschwörungstheorien kann der Alternative für Deutschland (AfD) niemand nehmen. Der Klavierspieler in der Hotellobby spielt schon ein paar alte Nummern, die Journalisten beginnen, sich über Fußball zu unterhalten, und im schon fast leeren großen Saal steht eine AfD-Wahlhelferin und schaut trotzig auf ihren Bildschirm: "Schon komisch, dass erst fünf Bundesländer vollständig ausgezählt haben", sagt sie, "und trotzdem schon so detaillierte Ergebnisse vorliegen."

Für einen Augenblick der Weltgeschichte sah es so aus, als könne die AfD Europa erschüttern. Es war schließlich nicht abwegig, was Parteichef Bernd Lucke auf seinen Wahlkampfveranstaltungen behauptet hatte: Sei die Partei erst im Bundestag, könne sie die Union europapolitisch unter Druck setzen, wie es die Linkspartei im Sozialen mit der SPD tat. Und Angela Merkel so nach rechts zwingen.

Deswegen kamen Journalisten aus Japan, Großbritannien, der ganzen Welt, um dieser Partei unbescholtener, aber diskriminierter Bürger (Selbstbild) und latenter, intoleranter Rechtspopulisten (Fremdbild) dabei zuzusehen, wie sie gegen das ganze Komplott von Medien und etablierten Parteien dem Bürgerwillen Geltung verschafft (Selbstbild). Und sich mit rechtspopulistischen Baggereien an den Rand der Fünfprozenthürde hievt (Fremdbild).

Seit ihrer Gründung im April dieses Jahres hat sich die AfD immer tiefer in ihre eigene Welt vergraben. Man konnte das gut auf ihren Wahlkampfveranstaltungen beobachten. Das argumentative Besteck der AfD ist die verborgen gehaltene Studie, das geheime Dossier – das geteilte Gefühl, dass etwas vor uns allen geheimgehalten wird. Deswegen können Politiker, die es ehrlich meinen, auch kaum anderer Ansicht sein als die AfD. Sind sie es doch, sind sie entweder unwissend oder unehrlich.

Alle Euphorie aufgebraucht, alle Schultern geklopft

Entsprechend ist das Selbstbewusstsein vor 18 Uhr: Auf sieben, acht, zehn, zwölf Prozent taxieren die anwesenden Anhänger ihre Partei. Ist ja schließlich bekannt, dass die Umfrageinstitute die AfD bewusst kleinhalten. Als die erste Prognose über den Bildschirm schwirrt, folgt unbeschreiblicher Jubel. Vor allem, als der kurze Balken der FDP auftaucht. Zwar hat die AfD auch nur 4,9 Prozent, doch kein Zweifel, das wird sich noch ändern. Die Redakteure in den Fernsehanstalten wagten einfach nicht, die richtige Zahl einzugeben. Noch nicht.

Es ist wie während eines dieser quälenden Fußballspiele. Vor jeder neuen Hochrechnung verstummen die Gespräche, richten sich alle Gesichter auf die Leinwand. "Jetzt aber!"-Rufe sind zu hören. Und wieder nur 4,9. Leute hauen mit Wucht ihre Fäuste in die Hände und diskutieren weiter. Stunden vergehen.

Irgendwann ist die Euphorie aufgebraucht, alle Schultern sind geklopft, und über die Grünen ist auch genug gelästert. Und die Frage taucht auf: Was soll eigentlich passieren nach dieser Wahl?

Die Parteichefs Bernd Lucke und Frauke Petry geben bei ihren kurzen Auftritten die sachlichere Antwort auf diese Frage: Bald ist Europawahl, dieses Mal wohl ohne Fünfprozenthürde. Lucke lässt noch eine seiner fragwürdigen Formulierungen los: Man habe so viel an "Entartungen der Demokratie" in den letzten Jahren erlebt. Ansonsten bleibt noch der Satz von Frauke Petry hängen: Deutschland sei blau geworden bei dieser Wahl.



Aus Sicht der Parteispitze ergibt es Sinn, noch nicht allzu viel über morgen zu sprechen. Wer sich im Saal umhört, bekommt viele verschiedene Antworten auf die Frage, wie es weitergehen soll. Nicht alle sind sachlich.