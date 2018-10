Die linken Parteien in Deutschland, sie sind zusammengerückt in den vergangenen vier Oppositionsjahren. SPD und Grüne sind mit ihrem Abschied von der Macht ein Stück nach links gerutscht, die Linke ist gleichzeitig von einigen Maximalforderungen abgerückt. Herausgekommen sind drei Wahlkampfprogramme, die erstaunlich große Schnittmengen haben und sich oft nur in Details unterscheiden. Details allerdings, die entscheidend sind.



Deutlich wurde das an diesem Montag in Berlin-Friedrichshain. Die Linke präsentierte hier auf einem Parteikonvent ihre "zehn Kernziele" für einen Politikwechsel in Deutschland. Würde man nur diese zehn Überschriften anschauen, ließe sich kaum sagen, zu welcher der drei Parteien sie gehören: Linke, Grüne oder SPD? Vor allem in der Sozialpolitik gibt es etliche Überschneidungen, was schon deshalb bemerkenswert ist, weil hier alle drei am meisten umbauen wollen – und auch, weil die Differenzen genau bei diesem Thema einstmals zur Spaltung der SPD und zur Gründung der Linken geführt haben.



Nun aber überwiegen die Gemeinsamkeiten: Alle drei wollen einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn einführen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse bekämpfen und die Altersarmut lindern. Alle wollen den Spitzensteuersatz erhöhen und die Finanzmärkte schärfer regulieren. Alle wollen die Zweiklassenmedizin beenden. Alle fordern bessere Bildungschancen und mehr Demokratie.

Rotes Tuch Hartz IV

Die Differenzen liegen im Detail. Der Mindestlohn bei der Linken beträgt 10, bei der SPD 8,50 Euro. Die linke Mindestrente liegt bei 1.050, die sozialdemokratische bei 850 Euro. Auch ist das solidarische Gesundheitswesen, das die Linke propagiert, nicht dasselbe wie die rot-grüne Bürgerversicherung.



Aber Kompromisse ließen sich wohl in diesen Punkten finden, wie Vertreter aller drei Parteien unter der Hand einräumen. Die gemeinsame Oppositionserfahrung hat die Parteien zusammengeschweißt. In diesen Jahren bildeten sich diverse Gesprächszirkel, in denen meist junge, reformorientierte Abgeordnete feststellten, dass sie grundsätzlich gar nicht so viel voneinander trennt, wie ihre Chefs immer behaupteten. Überdies hatten sie mit Schwarz-Gelb einen gemeinsamen Gegner, der das Betreuungsgeld einführt, den Hoteliers die Steuern erließ und sich durch die NSA-Affäre lavierte. Alles Punkte, über die sich Rot-Rot-Grün gemeinsam aufregen konnte.



Selbst beim bisher größten Streitpunkt scheint eine Annäherung möglich. Für die Linke ist Hartz IV ein rotes Tuch, sie möchte das Herzstück der rot-grünen Reformen abschaffen und stattdessen eine Mindestsicherung von monatlich 1.050 Euro einführen. Das entspricht nun nicht gerade der herrschenden SPD-Lehre. Steinbrück hat die Agenda-Reformen standhaft verteidigt. Unter einer neuen SPD-Führung könnte das schon anders aussehen, hoffen die Linken.