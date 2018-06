Glaubt man an diesem Montag den Titelseiten der Nachrichtenmagazine Spiegel und Focus, sind die deutschen Spitzenpolitiker Lügner, Verbrecher, Diebe. Beide zeigen sie Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel mit Räubermasken, "Geld her!" titelt der Spiegel. Es geht um die Steuerpläne der beiden Parteien.

Mal abgesehen vom kruden Staatsverständnis der Blattmacher, für die Steuern offensichtlich Diebstahl sind und nicht Zahlungen für die Gemeinschaft. Beide Titel suggerieren: Steuererhöhungen scheinen beschlossene Sache, bevor überhaupt die Sondierungsgespräche, geschweige denn Koalitionsverhandlungen begonnen haben.

Stimmt das?

Nein, ruft die Union. Schließlich hatte sie noch im Wahlkampf Erhöhungen als "Todsünde" (CSU-Chef Seehofer) oder "Gift für die Wirtschaft" (Merkel) ausgeschlossen.

Sozialdemokratische Klassiker

Die SPD wiederum schaut sich die Aufregung aus sicherer Distanz an und redet lieber über Angenehmeres als neue Belastungen für die Wähler. "Für uns stehen ganz andere Sachen im Vordergrund", sagt beispielsweise Klaus Barthel, Chef des Arbeitnehmerflügels in der SPD. Dann zählt er all die sozialdemokratischen Klassiker auf, mit den die SPD eher schlecht als recht Wahlkampf gemacht hat: "Arbeitsmarkt, Tariflandschaft, Soziales, Rente, Gesundheit". Mit Steuererhöhungen hingegen habe man nicht um Stimmen geworben, "sondern nur gesagt, dass es dafür einen gesellschaftlichen Bedarf gibt, wenn wir wirklich in Infrastruktur, Bildung und Kommunen investieren und gleichzeitig Schulden abbauen wollen".

Das stimmt nur zur Hälfte. Dass Spitzenverdiener mehr zahlen sollen, war ein zentrales Element der SPD-Wahlkampfstrategie, mit der sich die Partei wieder als Hüter sozialer Gerechtigkeit zu verkaufen versuchte. Die Spitzenverdiener tun zu wenig für die in der Mitte und die ganz unten, das war die mindestens implizite Botschaft der Sozialdemokraten. Sie rückten sich damit selbst weiter ins linke Lager – absichtlich.

Ausreißer Schäuble

Nun stellen sie die Frage nach dem Geld hinten an. "Das ist ja kein Selbstzweck", sagt Joachim Poß Finanzpolitiker und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. "Wir müssen mit der Union darüber reden, was man in den nächsten vier Jahren machen will, und danach überlegen, wie man das bezahlen könnte." Durch einen gesetzlichen Mindestlohn und die mögliche Abschaffung des Betreuungsgeldes "käme ja auch schon einiges rein, das muss man dann mal durchrechnen", sagt Fraktionsvize Poß. Das scheint die neue Sprachregelung der Partei zu sein, denn fast wortgleich äußerte sich Ralf Stegner, Vorstandsmitglied und schleswig-holsteinischer Parteichef. Der Arbeitnehmer-Vertreter Barthel sagt: "Der Schäuble soll uns das mal vorrechnen, dann werden wir ja sehen."

Das ist ein Seitenhieb auf den Bundesfinanzminister, der vergangene Woche ja schon so klang, als sei er gar nicht so weit weg von der SPD. Schäuble hatte vergangene Woche in der ZEIT Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen und so die Debatte erst losgetreten.

Noch am heutigen Montag war seine Partei vollauf damit beschäftigt, diese Andeutungen wieder einzufangen. Nach der CDU-Präsidiumssitzung betonte Generalsekretär Hermann Gröhe, es sei die "einhellige Überzeugung" aller Präsidiumsmitglieder gewesen, "dass es mit uns keine Steuererhöhungen geben wird".



Direkt auf Schäubles Äußerungen angesprochen, reagierte er schmallippig: Ob Schäuble sich denn im Präsidium rechtfertigt habe, wollten die Journalisten wissen. "Wir haben auf eine Einzelexegese der Interviewäußerungen der vergangenen Woche verzichtet", brummte Gröhe.

Stattdessen betonten die Teilnehmer der Präsidiumssitzung brav, der Ausschluss von Mehrbelastungen für Bürger sei ein "Markenkern" der Partei in diesem Wahlkampf gewesen. Den könne man nicht gefahrlos aufgeben.