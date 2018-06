Die Alternative für Deutschland (AfD) will ihr Parteiprogramm in den kommenden Monaten ausbauen. Die Programmdebatte laufe, sagte Parteichef Bernd Lucke auf einer Pressekonferenz. Erste Beschlüsse zu einzelnen Themen könne es Anfang 2014 geben.

Dazu soll im Dezember oder Januar ein Bundesparteitag stattfinden, auf dem auch die Kandidatenliste für die Europawahl beschlossen werde, sagte Lucke. Bisher lag der Schwerpunkt des Programms auf der Währungspolitik.

Dass die eurokritische Partei, die bei der Bundestagswahl nur knapp den Einzug ins Parlament verpasste, nun ins Europaparlament strebe, sei kein Widerspruch, sagte Lucke dem ARD-Morgenmagazin. "Wir sind ja nicht anti-europäisch", sagte er. "Wir sind ausgesprochen pro-europäisch."

Aufgeben wird die AfD ihre ablehnende Haltung zur Europolitik der Bundesregierung jedoch nicht. Das Thema werde die Menschen weiter bewegen, da Griechenland irgendwann das Ende der Schuldentragfähigkeit erreichen werde und dann ein weiterer Schuldenschnitt oder ein neues Rettungspaket anstehe, sagte Lucke.

Zuspruch aus Frankreich

Darüber hinaus will die AfD im kommenden Jahr auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen antreten. Die Partei habe bei der Bundestagswahl im Osten besser abgeschnitten als im Westen, sagte Lucke. Außer in Sachsen-Anhalt habe sie dort überall die Fünfprozenthürde genommen.

Internationale Unterstützung erhielt die AfD von Frankreichs rechtsextremer Partei Front National. Die Vorsitzende Marine Le Pen sagte dem Sender France Info, das Wahlergebnis der AfD habe sie "beeindruckt". "Was sich ändert, ist das Bewusstsein in vielen europäischen Ländern, dass die Europäische Union eine europäische Sowjetunion geworden ist, dass die Einheitswährung Euro ein Hindernis für unseren Wohlstand ist", sagte Le Pen.