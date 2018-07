Als das Ergebnis so gut wie feststand, wurden die Worte harsch. Katharina Nocun, die politische Geschäftsführerin der Piraten, sprach von einem Schlag in "die Fresse" und einem "Arschtritt der Wähler".



2,2 Prozent. Das ist das bescheidene Ergebnis, das die Piraten bei dieser Bundestagswahl erzielten. Sie waren damit gerade einmal 0,1 Prozentpunkt besser als bei der Wahl 2009, als sie noch kaum jemand kannte. Und um Längen schlechter als in den Umfragen aus dem Vorjahr, als sie teilweise auf zweistellige Werte kamen – und in drei Landtage einzogen. Vom Bundestag sind sie weiterhin wahnsinnig weit entfernt. Schönzureden gab es da wirklich nichts auf der Wahlparty in einer ehemaligen Fabrikhalle im Berliner Osten.

Wirklich überrascht dürfte aber niemand gewesen sein. In den Prognosen lagen die Piraten seit Wochen weit unter fünf Prozent und spätestens als sie vergangene Woche den Einzug in den bayerischen Landtag verpassten, war klar, dass es auch im Bund sehr schwer wird.

Personalstreits wichtiger als Programminhalte

Zu negativ war die Performance, die die Piraten in den vergangenen anderthalb Jahren ablieferten. Statt politischer und inhaltlicher Debatten war der Piratenalltag geprägt von atmosphärischen Schwierigkeiten und persönlichen Feindschaften, die bald alles andere überlagerten. Monatelang wurde gezofft und gemobbt. Der umstrittene politische Geschäftsführer Johannes Ponader sorgte genauso für Aufregung wie die Nazi-Äußerungen des Berliner Abgeordneten Martin Delius. Die Skandale und Skandälchen häuften sich so schnell, dass sogar ein eigenes Blog, Popcornpiraten.de, entstand, das fortlaufend über die parteiinternen Streitigkeiten berichtet.

Solche Debatten sind nicht ungewöhnlich für eine junge, unerfahrene Partei. Die Grünen wurden durch die Pädophilie-Diskussion in der vergangenen Woche erst wieder daran erinnert, wie chaotisch es zu ihrer Gründungszeit zuging. Allerdings hatten die Piraten den Personalfragen in der letzten Zeit kaum Inhalte entgegenzusetzen.

Dabei wurde ihnen mit dem NSA-Skandal das perfekte Wahlkampfthema quasi auf dem Silbertablett serviert. Datenschutz im Internet ist das Kernthema der Piraten, hier trauen ihnen die Bürger die meiste Kompetenz zu. Aber sie drangen damit nicht durch, obwohl sie sich teilweise durchaus bemühten: Die politische Geschäftsführerin Katharina Nocun beispielsweise ist eine leidenschaftliche Diskutantin in dieser Frage. Piraten saßen auf Podien und in Fernsehstudios und lehrten Bürger auf Kryptopartys wie sie ihre Mails verschlüsseln.

Gereicht hat das trotzdem nicht. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass Netzthemen und Urheberrecht für den Wähler schwer greifbar sind. Zum anderen aber auch daran, dass die Piraten neben ihrem Kernthema Internet erst recht nichts zu bieten hatten. "Die Bürger haben wirtschaftliche Stabilität gewählt und da haben wir nichts entgegenzusetzen", sagte Piraten-Chef Bernd Schlömer am Wahlabend. Bei wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen sah das Programm der Piraten in der Tat dünn aus: bedingungsloses Grundeinkommen, Mindestlohn, Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV und Begrenzung der Leiharbeit – die Forderungen der Piraten lesen sich wie ein Best-of der restlichen linken Wahlprogramme.