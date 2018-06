Rainer Brüderle liegt flach auf dem Bühnenboden des Mainzer Schlosses. Eigentlich wollte er schwungvoll zum Mikrofon spurten, dann aber ist er an einer fiesen Stufe hängengeblieben. Nun blickt der FDP-Spitzenkandidat erschrocken in das Publikum, das auf seine Rede wartet. Es dauert eine Weile, bis er sich aufgerappelt hat. Philipp Rösler eilt nach oben, um ihm zu helfen.



Ärgerlich: Dieses Bild passt so gar nicht zur Botschaft, die von dem Wahlkonvent ausgehen soll. Die FDP sieht sich selbst als Partei, die sich gefangen hat und wieder voll bei Kräften ist.

Tatsächlich sind die Umfragen nur nicht mehr ganz so verheerend wie die meiste Zeit in der Legislaturperiode. Zuletzt lag die FDP stabil über der Fünf-Prozent-Hürde. Das genügt ihr in diesem Wahlkampf-Endspurt schon, um wieder stolz und selbstbewusst aufzutreten. Schließlich gebe es dazu auch allen Anlass, so die gängige Partei-Logik.

Fast alle Reden von FDP-Politikern folgen derzeit einem ähnlichen Muster. Ausgangspunkt ist die "Erfolgsstory" der Bundesrepublik, wie Brüderle das in seiner Rede nennt. Der frühere Wirtschaftsminister meint damit nur die guten Konjunkturdaten. Die FDP feiert sich als Garantin des Aufschwungs. "Damit Deutschland stabil bleibt", lautet der Slogan auf Brüderles Plakaten.

Wo bleibt der große Anspruch von früher?

Besonders progressiv ist das nicht. Der reformerische Selbstanspruch ist weitaus geringer als noch 2009. Damals, in der Hochphase der Ära Westerwelle, wollte die FDP als Oppositionspartei noch das Steuersystem komplett reformieren. Sie wollte Bürokratie abbauen, Ministerien fusionieren, den Staatsapparat auf den Kopf stellen. Alles im großen Stil, und alles am besten sofort.

Nur umgesetzt wurde bekanntlich das wenigste. Und so ist es kaum verwunderlich, dass die FDP sich diesmal auf möglichst vage Aussagen beschränkt. Sie stellt eine "moderate Entlastung" der Bürger in Aussicht, und nicht mehr das beste Steuersystem der Welt. Manche ihrer neuen Reformideen greifen auch erst in ferner Zukunft, 100-Tage-Programme sind eben eher etwas für Oppositionsparteien: Mit dem Schuldenabbau soll 2015 begonnen, der Soli soll 2019 abgeschafft werden.

Viel mehr liberale Vorschläge gibt es derzeit nicht. Das Kurz-Wahlprogramm, das überall im Mainzer Schloss ausliegt, besteht im Wesentlichen aus Forderungen der Opposition, die die FDP partout verhindern will. Keine Steuererhöhung. Keine Euro-Bonds. Keine Einheits-Krankenkasse. Das Angebot der FDP an den Wähler besteht im Jahre 2013 darin, möglichst wenig zu ändern. Es ist ein Kurs-Halten-Wahlkampf. Parteiinterne Kritiker bemängeln das als "unambitioniert".