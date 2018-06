In den nächsten Tagen erwartet Bundespräsident Joachim Gauck Besuch aus den Parteizentralen. Er hat die Vorsitzenden von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken – also von allen im Bundestag vertretenen Parteien – für die nächsten Tage zu Gesprächen ins Schloss Bellevue eingeladen. Einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung hat das Präsidialamt inzwischen bestätigt – will aber nichts Ungewöhnliches daran finden. Solche Vier-Augen-Gespräche würden hin und wieder geschehen, auch nach Wahlen.

Angesichts der zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Koalitionsbildung war zuletzt auch spekuliert worden, ob es zu einer Minderheitsregierung der Union oder zu Neuwahlen kommen könnte. Spätestens dann wäre auch das deutsche Staatsoberhaupt gefragt.

Die Süddeutsche verweist auf die besonderen Schwierigkeiten der Regierungsbildung und auf den politischen Charakter des Bundespräsidenten. Gauck sei ein "hochpolitischer Mensch", stets habe er die Politiker vor billiger Kritik in Schutz genommen. Nun würde er bei dieser Gelegenheit "kaum zögern, dem ein oder anderen auch engagiert ins Gewissen zu reden".

Bislang zieren sich SPD und Grüne, Koalitionsverhandlungen mit den Wahlsiegern von der Union anzugehen. Sie betonen stattdessen die großen inhaltlichen Differenzen, insbesondere in der Steuerpolitik, in der CDU und CSU höhere Abgaben auf große Einkommen und Vermögen ablehnen. Sondierungsgespräche mit der Union hatten aber beide Parteien nicht abgelehnt, sie sollen ebenfalls in den nächsten Tagen stattfinden.