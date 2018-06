Kurz vor wahrscheinlichen Sondierungen mit der Union haben die Grünen Weichen für ihre personelle Neuaufstellung gestellt. So verzichtet die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Steffi Lemke, auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz. "Angesichts der gegenwärtigen strategischen Aufstellung der Grünen ist mir eine Kandidatur nicht möglich", sagte sie der Süddeutschen Zeitung.

Bislang hatte Lemke offengelassen, ob sie sich für die Nachfolge von Claudia Roth bewerben will, die als Konsequenz aus der Wahlniederlage nicht mehr für den Posten antritt. Damit verbleibt als bislang einzige Kandidatin der Parteilinken die saarländische Landtagsabgeordnete Simone Peter. Von Seiten der Realos will sich der bisherige Ko-Vorsitzende Cem Özdemir beim Parteitag am 19. und 20. Oktober erneut zur Wahl stellen.

Auch für die Fraktionsspitze gibt es neue Kandidaten. Für die Parteilinke bewirbt sich der Verkehrsexperte Anton Hofreiter als Nachfolger von Fraktionschef Jürgen Trittin. Spannend bleibt es dagegen bei den Realos: Ob die Spitzenkandidatin im Wahlkampf, Katrin Göring-Eckardt, oder die Wirtschaftsexpertin Kerstin Andreae künftig an Stelle der Reala Renate Künast die Bundestagsfraktion leiten wird, ist nach wie vor offen.

Andreae konnte am Freitagabend einen Etappensieg verbuchen. Bei internen Treffen von jeweils rund 200 Parteilinken und -realos war die Stimmung nach Teilnehmern "eindeutig" auf der Seite der 44-Jährigen. Während ihrer Rede sei mehrfach applaudiert worden. Die Zustimmung für ihre Gegenkandidatin Göring-Eckardt sei klar geringer gewesen.

Bereits an diesem Samstag soll ein kleiner Grünen-Parteitag in Berlin Weichen für Gespräche über eine Koalition stellen. Sondierungen mit Union oder auch SPD und Linken will man sich nicht verschließen. Über einen möglichen Koalitionsvertrag soll per Sonderparteitag entschieden werden. Das sieht ein Antrag des Grünen-Vorstands vor – laut der Zeitung Die Welt gibt es nun aber auch bei den Grünen Forderungen für einen Mitgliederentscheid.



Sondierungsgespräche sollen Göring-Eckardt, Cem Özdemir, Claudia Roth und Jürgen Trittin führen. Zu möglichen Koalitionsverhandlungen sollen die NRW-Vizeregierungschefin Sylvia Löhrmann, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die dann aktuellen Vorsitzenden von Fraktion und Partei dazustoßen.