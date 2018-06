In Hessen können sich CDU und FDP Hoffnung auf eine Fortsetzung ihrer Regierungskoalition machen: In einer Forsa-Umfrage für die Frankfurter Neue Presse lagen CDU und FDP mit zusammen 45 Prozent knapp vor SPD und Grünen mit 43 Prozent.

Stärkste Kraft im Landtag würde demnach die CDU mit 39 Prozent. Die SPD käme auf 28 Prozent, die Grünen würden mit 15 Prozent drittstärkste Kraft werden. Die FDP käme auf sechs Prozent. Die Linken würden mit vier Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und nicht wieder in den Landtag einziehen. Auch die Euro-kritische Alternative für Deutschland mit drei Prozent und die Piraten mit zwei Prozent wären nicht im Parlament vertreten.

In den vergangenen Wochen hatten Umfragen dem SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel die besseren Chancen eingeräumt, nach der zeitgleich mit der Bundestagswahl am 22. September stattfindenden Landtagswahl Regierungschef in Wiesbaden zu werden. Der derzeit mit einer schwarz-gelben Koalition regierende Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte in diesem Jahr in Umfragen allerdings auch schon vorn gelegen.



Wenn die Hessen den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden sich laut der Forsa-Umfrage 30 Prozent für Bouffier und 27 Prozent für Schäfer-Gümbel entscheiden.