Die Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke ( SPD ) muss sich für einen millionenschweren Steuerdeal verantworten. Die Kommunalaufsicht des schleswig-holsteinischen Innenministeriums hat die Eilentscheidung Gaschkes, einem Mediziner Zinsen und Säumniszuschläge zu erlassen, als rechtswidrig eingestuft und die Disziplinaraufsicht eingeschaltet. Diese prüft nun, ob ein Disziplinarverfahren gegen Gaschke eingeleitet wird.

Konkret geht es darum, dass Gaschke Ende Juni dem Kieler Augenspezialisten Uthoff Zinsen und Säumniszuschläge in Höhe von 3,7 Millionen Euro erlassen hatte. Der Arzt zahlt im Gegenzug in einem Verfahren, das sich über Jahre hinzieht, fällige Gewerbesteuern in Höhe von 4,1 Millionen Euro ab – ohne die Zinsen und Säumniszuschläge.

Die Gewerbesteuern stammen aus Immobiliengeschäften in den neunziger Jahren. Bürgermeisterin Gaschke hatte ihre Entscheidung mit der wirtschaftlichen Situation des Schuldners begründet. Die Gesamtforderung führe zur Insolvenz des Klinikunternehmens. In diesem Fall, so die Befürchtung der Stadt, könnte sie den größten Teil ihrer Forderungen abschreiben.

Nach Bekanntwerden von Gaschkes Entscheidung hatten CDU und FDP im Kieler Rat ihr Vorgehen scharf kritisiert. Ende August bat die Verwaltungschefin die Kommunalaufsicht um Prüfung des Sachverhalts. Die hat nun entschieden.



Gaschke vermutet "alte Rechnungen und Intrigen"



Gaschke selbst reagierte empört auf die Entscheidung und erhob Vorwürfe gegen den SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig. "Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es hier um die Sache oder um alte Rechnungen und Intrigen geht", sagte sie. "Es ist erstaunlich, dass das Verfahren der Kommunalaufsicht in dieser Weise zergliedert wird. Andererseits wundert es mich auch wieder nicht, da der Ministerpräsident persönlich schon vor zwei Wochen in dieses Verfahren eingegriffen hat."



Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet, dass sich Ministerpräsident Albig Mitte September persönlich an die Oberbürgermeisterin gewandt habe, um ihr Ratschläge für den Umgang mit dem Fall zu geben. shz.de zitiert aus einer umfangreichen SMS von Albig an Gaschke, in der er sich hinter seine Parteikollegin stellt.



Albig wehrt sich gegen "unglaubliche Verdächtigungen"



Gaschke selbst stellt den Sachverhalt anders dar. Der Sozialdemokratin zufolge will die Führung ihrer Partei, insbesondere Albig und der Landesvorsitzender Ralf Stegner , sie aus dem Amt treiben. "Sie wollten mich nicht haben, und sie wollen mich nicht haben", sagte Gaschke in einem Gespräch mit der Welt . "Albig und Stegner", so der Vorwurf Gaschkes, "haben sich von Anfang an massiv in dieses Verfahren eingemischt." Darüber hinaus sei es offensichtlich darum gegangen, Albigs Rolle in dem umstrittenen Steuerverfahren zu vertuschen. "Mich interessiert sehr die Rolle des Ministerpräsidenten in dieser Sache", sagte Gaschke.



Albig wies die Vorwürfe entschieden zurück. "Ich habe mich als Ministerpräsident in diese Sache zu keinem Zeitpunkt eingeschaltet", sagte er und kündigte an, sich juristische Schritte gegen diese "unglaubliche Verdächtigung" vorzubehalten. Die Landesregierung werde sich in dem Fall nicht unter Druck setzen lassen. Er habe versucht, Gaschke "in einer vertraulichen SMS" einen Rat zu erteilen, "wie man mit solch einer Krise in der Öffentlichkeit umgeht". Bei der Kurzmitteilung habe es sich um einen privaten, freundschaftlichen Rat gehandelt, sagte Albig.



Die ehemalige ZEIT-Redakteurin ist seit Ende vorigen Jahres im Amt. Zuvor war Albig selbst Oberbürgermeister in Kiel .