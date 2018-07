Später wird sie sagen, sie habe sich auf kaum etwas so sehr gefreut wie aufs Tanzen. Und das macht sie. Stundenlang. Katja Kipping tanzt zu Peter Fox und Madonna, zu Dr. Alban und den Sugarbabes. Sie wirft die Arme in die Luft, dreht sich auf der Tanzfläche, lacht. Erleichterung bei der Parteivorsitzenden am Wahlabend.

Die Linke hat ein Ergebnis geholt, das am besten mit dem Begriff solide zu umschreiben ist: 8,6 Prozent. Weniger als viele gehofft und mehr als einige befürchtet hatten. Ziemlich genau das, was die Wahlstrategen vorausgesagt hatten. Zehn Prozent hatte sich Spitzenkandidat Gregor Gysi noch vor wenigen Tagen gewünscht. "Wäre schön gewesen", sagt Andreas Böttger nach der Wahl. Er ist 27 und gehört zur Linken Jugend in Berlin Mitte. "Aber egal."

Die Zahl ist für die Partei nicht so wichtig. Viel wichtiger sind die Zahlen, die am Ende auf den Balken der FDP und der Grünen stehen. 4,8 Prozent für die Liberalen, die aus dem Bundestag ausscheiden. 8,4 Prozent für die Grünen. Damit ist die Linke drittstärkste Kraft im künftigen Parlament, zum ersten Mal. Über kaum etwas könnte sich die Partei mehr freuen – vom Absturz der FDP mal abgesehen.

"Ein wenig malad"

"Wir sind begeistert", sagt Kippings Kovorsitzender Bernd Riexinger. Es ist schon spät, er hat auch ein bisschen getanzt, ist aber "ein wenig malad" und deshalb nach ein paar Liedern wieder von der Tanzfläche verschwunden. Er steht vor der Berliner Kulturbrauerei und analysiert das Ergebnis mit Parteifreunden. "Vor den Grünen – das ist super. Wer hätte das gedacht?" Die Linke ist stolz und feiert sich trotz der Verluste. Es ist ein Minus von 3,3 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Bundestagswahl.

Noch weiß keiner, welche Regierung am Ende stehen wird. Eine rot-rot-grüne Mehrheit ist rechnerisch immerhin möglich. 42,7 Prozent und 319 von 630 Sitzen. Es wäre eine denkbar knappe Mehrheit, die bei politischen Entscheidungen wenig Spielraum für Abweichler bieten würde. "Das wird die SPD mit uns nicht machen", sagt einer, der im Hof der Kulturbrauerei einen Schluck aus seiner Bierflasche nimmt. "Niemals. Zu riskant." Die Tatsache, dass es theoretisch möglich wäre, reicht ihm schon. Er ist zufrieden.

Gefahr einer Wischiwaschi-Linken

Die Diskussion darüber, ob es ein linkes Regierungsbündnis geben wird, ist mühsam. Die einen haben genug davon und wollen sich dazu gar nicht mehr äußern, die anderen sagen das, was sie immer sagen. "Es liegt nicht an uns", ist einer dieser Sätze, die man oft hört, auch am Wahlabend. Dass der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ein Bündnis mit der Linken vor der Wahl kategorisch ausgeschlossen hat, die Grünen auch, ist Grund für viele Linke-Politiker, den schwarzen Peter in Richtung der anderen Parteien zu schieben. Das ist nicht neu, denn es ist die Argumentationslinie der Partei, schon seit Monaten. Wir würden ja, aber die anderen wollen nicht. Es ist auch eine Möglichkeit, es sich einfach zu machen.

Als Teil einer Regierungskoalition – das ist allen klar – wären die nächsten Jahre eine große Herausforderung. Auf die SPD zugehen, um politische Positionen ringen, mit den Grünen verhandeln, das ist für einige kaum denkbar. Viele Parteimitglieder haben Sorge, "Federn zu lassen" und am Ende zu einer "Wischiwaschi-Linken" zu werden. Für ihre Kompromissbereitschaft und ihr Abrücken von politischen Positionen ist die Partei auf Bundesebene nicht bekannt. Die Opposition ist der gemütlichere Ort. "Wir fühlen uns ziemlich wohl da", sagt ein Parteimitglied. "Weil wir machen können, was wir wollen."