Der Bundesvorsitzende der Linken hat SPD und Grüne zu Sondierungsgesprächen über eine rot-rot-grüne Koalition aufgefordert. "Die SPD hätte die Chance, den Kanzler zu stellen und Teile ihres Programms zu verwirklichen", sagte Parteichef Bernd Riexinger dem Sender n-tv. "Zur ordentlichen Umgangsweise gehört, dass man erst mal Gespräche anbietet und führt."

"Wir werden es der SPD nicht ganz so einfach machen", sagte Riexinger. Es gebe aber vor allem im Bereich der sozialen Gerechtigkeit große inhaltliche Überschneidungen.

Aus Parteikreisen hieß es, der Vorstand habe einen Beschluss gefasst, in dem auf die rechnerische Mehrheit gegen Kanzlerin Angela Merkel und die Union verwiesen werde. Die bisherige Opposition sei demnach "in der Pflicht, in ernsthaften Gesprächen miteinander auszuloten, welche Möglichkeiten bestehen, diese rechnerisch zu einer politisch handlungsfähigen Mehrheit zu machen". Die Linke sei dazu bereit. Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge hätte Rot-Rot-Grün einen Vorsprung von acht Sitzen.



Auch Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn appellierte an die SPD. "Wenn es eine Mehrheit gegen die Konservativen gibt, dann gebt euch einen Ruck und ermöglicht einen Politikwechsel", sagte Höhn. Klaus Ernst, Mitglied des achtköpfigen Spitzenteams der Partei, sagte: "Die SPD muss sich fragen, ob sie ihr Programm umsetzen will oder nicht. Mit der CDU wird sie das nicht können."