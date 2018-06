Die Grünen stellen der Union Bedingungen für die Sondierungsgespräche für eine mögliche Regierungszusammenarbeit. Es dürfe keine parallelen Verhandlungen der Union mit SPD und gleichzeitig mit den Grünen geben, sagte Parteichef Cem Özdemir. "Wenn, dann muss klar sein, es gibt ein Gespräch mit der SPD und dann mit uns, und dann muss natürlich die Wahlsiegerin – Frau Merkel – überlegen, was sie dann macht."



Die Union dürfe nicht die "Zweispurvariante" mit SPD und Grünen wählen, "bei der versucht wird, den einen gegen den anderen auszuspielen", sagte Özdemir.

Merkel hat die Grünen nach Angaben eines Sprechers für Ende kommender Woche zu Sondierungsgesprächen eingeladen.

Ob sich die Forderung der Grünen umsetzen lässt, ist unklar, denn die Regierungsbildung dürfte sich mehrere Wochen hinziehen, SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles hält sogar einen Zeitraum bis Januar für möglich. Die Vorgespräche mit der SPD dürften bis kommende Woche nicht abgeschlossen sein.



"Keine endlosen Gespräche"

Mit Blick auf die schwierige personelle und inhaltliche Neuaufstellung der Grünen sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe , es sei "interessant festzustellen", dass es in der Partei eine selbstkritische Betrachtung des "selbstverordneten Linkskurses" gebe. In der geplanten Kontaktaufnahme mit den Grünen sah er keinen Affront gegen die SPD, mit der die Union am Freitag ein erstes Sondierungsgespräch führen will. Bei dem Treffen mit der SPD gelte es auszuloten, ob es möglich sei, gemeinsam ein stabiles Fundament für die kommenden vier Jahre zu legen. Um das festzustellen, brauche es "keine endlosen Gespräche", sagte Gröhe auf Fragen nach der Dauer der Sondierung. Er betonte aber auch: "Wir werden uns die erforderliche Zeit nehmen."

Die Grünen hatten sich nach der Wahl wiederholt skeptisch zur Bildung einer schwarz-grünen Koalition geäußert und dabei auf die inhaltlichen Differenzen zwischen beiden Parteien hingewiesen. Ein Knackpunkt ist die von den Grünen angestrebte Steuererhöhung. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten : Die Union ist nicht mehr für die Atomenergie, nicht mehr grundsätzlich gegen die Homo-Ehe und wirbt ebenfalls für Nachhaltigkeit. Die SPD hatte ebenfalls erste Bedingungen formuliert.