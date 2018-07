Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin ist Forderungen nach persönlichen Konsequenzen ausgesetzt, weil er in den achtziger Jahren die presserechtliche Verantwortung für ein Kommunalwahlprogramm trug , in dem die Partei verlangte, Pädophilie straffrei zu stellen. Der CDU-Politiker Philipp Mißfelder forderte ihn nun auf, seine Kandidatur infrage zu stellen: "Herr Trittin soll sich wirklich überlegen, ob er der Richtige ist für diese Führungsaufgabe bei den Grünen ", sagte er. Was 1981 von den Grünen in Göttingen veröffentlicht worden sei, nannte Mißfelder "absolut indiskutabel und abscheulich". Unionsfraktionsvize Michael Fuchs nannte es "unglaublich", dass auch Trittin mit dem seit Wochen bekannten Pädophilie-Problem der Grünen in Verbindung zu bringen sei.



Hintergrund ist eine von den Grünen in Auftrag gegebene Studie , in der der Göttinger Politologe Franz Walter klären sollte, inwieweit die Grünen Pädophilie billigten. Nach seinen mit dem Fachkollegen Stephan Klecha in der taz veröffentlichten Erkenntnissen war Trittin unter dem damaligen Kommunalwahlprogramm der Alternativen-Grünen-Initiativen-Liste (Agil) in Göttingen als eines von fünf Mitgliedern der Schlussredaktion aufgeführt. Nur hinter Trittins Namen stehe das Kürzel V.i.S.d.P. – die Abkürzung für "Verantwortlich im Sinne des Presserechts". Trittin war damals Student und Göttinger Stadtratskandidat.

Ko-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt nahm ihren Mitstreiter in Schutz. Trittin sei seinerzeit nicht bewusst gewesen, dass er 1981 als Verantwortlicher für die Veröffentlichung eines Kommunalwahlprogramms aufgeführt gewesen sei, sagte Göring-Eckardt im ZDF-"Morgenmagazin".



Zu dem Vorwurf an sich sagte sie, es sei für sie eine "nach wie vor unvorstellbare Geschichte", dass die Grünen Straffreiheit für Pädophile diskutiert hätten. Sie sei "sehr froh darüber", dass die Grünen mit dieser Phase inzwischen abgeschlossen hätten. Inzwischen verhalte sich die Partei bei der Frage von Gewalt gegen Kindern und Kindesmissbrauch "wirklich ein-eindeutig".

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, die Veröffentlichung zeige, dass die Grünen mit der Bitte an Walter richtig gehandelt hätten. "Wir wollten ja jemanden, der absolut unabhängig ist." Walter nehme keine Rücksicht, auch nicht auf einen Wahltag. "Das ist richtig so", sagte er. "Alles muss aufgearbeitet werden." Das gelte auch über die Grünen hinaus. Die Forscher hatten auch aufgedeckt, dass die FDP-Politikerin Dagmar Döring in einem Aufsatz Forderungen nach Straffreiheit unterstützt hatte. Döring hatte deshalb ihre Bundestagskandidatur zurückgezogen.



Trittin bestätigte der taz die in dem Beitrag Walters und Klechas beschriebenen Erkenntnisse. Nicht nur die Grünen seien in ihrer Gründungsphase in den achtziger Jahren dem Druck von Interessengruppen ausgesetzt gewesen, die den Missbrauch von Kindern legalisieren wollten, sagte er. Es sei das Selbstverständnis der Göttinger Agil gewesen, "die Forderungen einzelner Initiativen – in diesem Fall der Homosexuellen Aktion Göttingen – eins zu eins zu übernehmen".