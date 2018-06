SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück steht nach Informationen aus der Partei als Verhandlungsführer für den Fall bereit, dass sich nach der Bundestagswahl eine Große Koalition aus SPD und der Union anbahnt.

"Steinbrück macht dann den Schröder", zitierte die Süddeutsche Zeitung SPD-Kreise. Sie nehmen damit Bezug auf den SPD-Altkanzler, der 2005 nach der Wahlniederlage von Rot-Grün Teil der SPD-Delegation in den Gesprächen mit der Union gewesen war.

Spiegel Online zitiert Steinbrück aus interner Runde: "Ich bleibe nach der Wahl im Fahrersitz", habe der Merkel-Herausforderer demnach vor Vertrauten gesagt. Auch wenn es nicht für Rot-Grün reicht, wolle Steinbrück die möglichen Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU maßgeblich mitbestimmen, auch die Inhalte der Gespräche.

Laut Umfragen knapp

Allerdings soll es dabei bleiben, dass Steinbrück nicht einem schwarz-roten Kabinett angehören wird. Er besetze allerdings unter keinen Umständen einen Ministerposten in einem solchen Bündnis, hieß es übereinstimmend.

Steinbrück hatte sich insofern festgelegt, dass er nie wieder einer Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Merkel angehören wolle. Zur Zeit der Großen Koalition von 2005 bis 2009 war er Finanzminister gewesen.

Eine Große Koalition gewinnt an Wahrscheinlichkeit, weil der Ausgang der Bundestagswahl am 22. September für die bisherige Koalition aus Union und FDP knapp werden dürfte. In einer aktuellen Umfrage fehlt beiden die Mehrheit. Auch Rot-Grün erreicht nicht den notwendigen Stimmenanteil.